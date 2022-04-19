分科測驗成績7/27公布 同步提供級分人數累計表

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（中央社記者許秩維台北19日電）分科測驗將於7月11日至12日舉行，大考中心今天表示，7月27日將公布分科測驗成績，並提供分科測驗和學測60級分制下的級分人數百分比累計表，供考生查詢。

大學入學考試中心發布新聞資料指出，111學年度分科測驗訂於7月11日至12日舉行，包含物理、化學、數學甲、生物、歷史、地理、公民與社會等7考科，大學考試入學分發管道除了可採計分科測驗成績，也可同時採計學測的國文、英文、數A、數B等考科的成績。

由於今年申請入學管道於6月15日才公告統一分發結果，因此分科測驗試務期程也較緊湊，大考中心預計6月9日至20日受理分科測驗報名，取得畢業證書的高三應屆畢業生，可採學校集體報名或個別報名；未取得畢業證書的高三應屆畢業生，一律採學校集體報名。

大考中心提到，分科測驗採60級分制，學測成績如使用於分發入學管道，須從原15級分制轉換為60級分制，以學測各科到考的前1%考生原得總分加總除以前1%考生數 （取至小數點後第2位，第3位四捨五入），再除以60（取至小數點後第5位，第6位四捨五入），作為該科的級距。

分科測驗成績將於7月27日公告，大考中心表示，考生成績單會包含分科測驗成績與學測使用於分發入學管道採計的成績（考生的學測考科成績將以60級分制呈現）；當天也會提供考生在分科測驗及學測各考科60級分制下的級分人數百分比累計表，方便考生查詢個人成績位置。

今年學測新增規定，考生須在答題卷的確認欄位簽名，卻有4679名考生未簽名而被扣分。

大考中心提醒，參加分科測驗的考生，在預備鈴響就座後，應核對答題卷上應試號碼、姓名與座位標示單是否吻合，考試開始鈴響後才可劃記與簽名，未於答題卷上的確認欄位簽名者，將扣減該節成績1級分。（編輯：張雅淨）1110419