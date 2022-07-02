名額多於考生人數 大學分發有機制避免低分上榜

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（中央社記者陳至中台北2日電）受到少子女化和考招改革影響，今年大學分科測驗僅2.9萬人報名，分發名額則預計有3.5萬。招聯會表示，設有最低登記標準和各系檢定門檻，避免低分上大學的情況出現。

民國96年曾出現大學考試分發曾出現「18分上大學」，97年更出現7.69分就錄取的情況。今年適逢大學考招改革，指定科目考試轉型為分科測驗，大考中心日前公布的111學年度分科測驗僅2萬9083人報名，比去年指考大減1萬多人。

分科測驗成績主要會用於分發入學，大學考試入學分發委員會（考分會）預計7月27日才會正式公告今年度的招生名額（含之前各管道回流名額），不過以去年度推估，約會落在3.5到3.6萬名左右。

參與分發入學的人數（去年為3.4萬人）低於分發總名額（去年3.6萬名）已多年，但今年差距更為明顯，引發網路熱烈討論，有網友推估今年分發率會超過100%、有填就有上；許多人擔心低分上大學的情況重演；也有人推測是學測數學A考的太難，分科又不考數乙，導致學生搶著在甄選卡位。

大學招聯會執行秘書王文俊今天接受中央社電訪表示，分發率不會超過100%，首先考生須達到校系採計科目組合的「最低登記標準」，否則將不予分發。這項標準預計於7月27日分科測驗成績揭曉當天，由考分會在網站公告。

另外，王文俊提到，各校系也都設有檢定門檻，確保學生具備一定的學科程度。而分發率也涉及考生選填的志願數，每年都有一些考生因志願填得太少，最後落榜。

王文俊表示，雖然招聯會還沒正式研究分析，但今年分科測驗報名人數較去年指考少了許多，主要還是因為少子女化，加上是考招改革第1年，非應屆考生（重考生）人數減少，與今年學科能力測驗數學A考得太難，關係倒是比較小。

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大考中心今天發出新聞稿，111學年度分科測驗預計於7月4日開放應考資訊查詢，內容包含考生姓名、應試號碼、考區、試場、有無申請無冷氣試場者、報名科目、考試日程及注意事項。

大考中心建議考生列印應考資訊，並於考試當天（7月11、12日）攜帶應試，以利查找試場。受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，考生如果確診或居家隔離等狀況，須到大考中心網站自主填報，未據實填寫將取消考試資格。（編輯：陳政偉）1110702