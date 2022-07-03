分發入學總額比考生數多 錄取率能否破百看3關鍵

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（中央社記者許秩維台北3日電）今年大學分科測驗僅2.9萬人報名，分發入學名額逾3.5萬個，分發會預估分發錄取率有機會創新高，但能否破100%，仍受志願選填、最低登記標準、科系檢定門檻等3因素影響。

指定科目考試自111學年度起改為分科測驗，今年訂於7月11日、12日舉行，有2.9萬名考生報名，比去年指考減少1.1萬人，分科測驗成績將用於大學分發入學招生管道。

111學年度大學申請入學管道已於6月放榜，出現1萬294個缺額，這些招生缺額將連同分發錄取生放棄後的缺額一同回流到分發入學管道，大學考試入學分發委員會將於7月27日公告111學年分發入學總名額。

以分發入學核定名額約2.49萬個，加上申請入學招生缺額1萬294個，分發入學總名額至少約3.5萬個（尚未納入申請入學分發錄取生放棄的缺額回流），多於分科測驗2.9萬名考生，因此外界也推估今年分發錄取率（總錄取人數除以登記志願人數）可能超過100%。

大學考試入學分發委員會分發組主任黃信復告訴中央社記者，今年可能因分科測驗首度以新課綱命題，考生出乎意料的少，很多重考生也放棄報考，因此分發入學總名額比分科測驗考生更多，預估今年分發錄取率有機會突破110學年的97.98%，再創歷史新高。

關於外界推估分發錄取率可能破100%，黃信復坦言「很難預料」，分發入學名額雖多，考生卻未必想讀，往年都有考生未登記志願或未填滿100個志願，甚至有非某些校系不讀的考生高分落榜。

另外，加上分發會限定不同採計科目組合的「最低登記標準」，各校系也可設定不同考科的成績檢定門檻，未達標準者不能登記或分發，因此分發錄取率能否破百，會受這3個因素影響。

對於分發入學名額供過於求，全國私校工會理事長尤榮輝表示，高中生升學向來是「先公後私」、「向前遞補」，私立大學受到的招生衝擊一定比公立大學多，當公校缺額多，就會影響私校招生，前段班私校缺額多，則會影響到後段班私校。

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尤榮輝提到，由於教育部未加以管制，導致大學招生名額浮濫，可能加速中後段私校招生危機，教育部其實可透過發給私校教育券來弭平公私校學費差價、浥注私校更多補助、學雜費彈性調整機制等方式協助私校生存，但不能要私校生存，卻又什麼都不做，放任私校自生自滅。

在少子女化現象下，尤榮輝指出，前段優質大學都可能受影響，更何況是私校，如果政府沒有提供健康的成長環境，至少要給私校生存空間，若學費也不能調、又不多給補助，導致私校無法正常生存，對國家社會也非好的發展。（編輯：戴光育）1110703