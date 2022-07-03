補教：分發入學缺額恐破萬 前段校系競爭仍激烈

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（中央社記者陳至中台北3日電）今年大學分科測驗僅2.9萬人報名，分發名額預計有3.5萬個。升學輔導專家劉駿豪指出，今年分發缺額恐破1萬名，勢必燒到中後段志願，但前段校系競爭仍然很激烈。

大學入學考試中心日前公布111學年度分科測驗資料，僅2.9萬人報名，比110學年度指定科目考試（分科測驗前身）大減1萬多人。

得勝者文教升學輔導專家劉駿豪今天接受中央社電訪分析，今年分科測驗人數大減有2個原因，首先是少子女化，從學科能力測驗開始，報名人數就減少許多；其次是適逢108課綱、大學考招改革首屆，導致重考生人數大減。

分科測驗成績主要用於分發入學管道，大學考試入學分發委員會預計7月27日正式公告111學年度招生總名額（含之前各管道回流名額）。不過劉駿豪預估，分發入學管道招生名額恐達4萬個以上（去年3.6萬個），保守估計分發入學缺額可能達1萬多名。

「去年缺額2000多名，許多學校就很緊張，今年破萬不知會是什麼景象。」劉駿豪表示，分發是從第一個志願填到最後一個志願，考生心中會有個大概的排名順序；今年前段志願校系競爭仍非常激烈，因為學測數學A考得太難，很多「高手」會來拚分科，想進入熱門校系，仍要下一定功夫。

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但對中後段校系來說，劉駿豪悲觀指出，恐怕跟學校辦學好壞沒有絕對關係，單純就是「輪不到」。去年已有公立大學出現缺額，今年恐怕會更明顯，學校如果沒有提前因應，在甄選等管道努力招生，最後數據會不太好看，甚至比積極調整招生策略的私校還要差。

由於少子女化趨勢並未放緩，劉駿豪表示，分發缺額「破萬」只是開始，未來會越來越嚴重，恐怕連中段校系都會被燒到；且校系一旦分發出現缺額，也會影響隔年考生在甄選管道的報考意願，畢竟分發一定會上，就不須急著在甄選時爭取，對校系來說是一個警訊。（編輯：張雅淨）1110703