中重症考生不能考分科測驗 分發入學有補救措施

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（中央社記者陳至中台北24日電）大學分科測驗開放COVID-19輕症、無症狀的居家照護考生應試，但中、重症考生仍不能考，後續的分發入學管道可申請補救措施，在符合4個適用條件下，採外加名額錄取。

分科測驗預計於7月11日、12日舉行，因應COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，大考中心今天正式宣布，開放輕症、無症狀的居家照護考生應試，是國內大型升學考試首次。

中重症、在醫院治療的考生，仍不能參加分科測驗。考生符合4項適用條件（須4項全部符合），可在分發入學管道採補救措施，包括第1，已報名分科測驗或同時報名學測及術科考試音樂組；第2，因疫情相關規定不能應考，或於考試期間確診未能全程參與已報考的科目；第3，通過分發入學證明文件審查；第4，經招聯會審核同意。

大學招聯會執行秘書王文俊表示，符合條件的考生，可從4類分發審查方式中選擇。第1類是選擇分發入學管道志願校系，檢附自傳、讀書計畫及高中3年在校成績單等備審資料、志願序表，提交招聯會後轉送校系審查。考生最多填6個志願。如果有參加今年的學測和術科考試，成績則由大考中心提供給學生選填志願的校系參考。

第2類是今年大學繁星推薦入學已經獲錄取並放棄的考生，可申請分發回原繁星錄取校系。

第3類是今年以申請入學管道獲「校系正取」或獲「校系備取且經分發」後放棄的考生，可選1個校系分發。

第4類則是今年度大學申請入學補救措施管道獲「錄取」後放棄，可選1個校系分發，但因111學年度學測無考生因防疫規定缺考，所以今年沒有考生適用此類。

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值得注意的是，參與補救措施的考生，不能選擇涉及政府人力管控的醫學系、牙醫系、中醫系、師資培育生公費系組及全師培系組。

王文俊表示，補救措施會配合中央流行疫情指揮中心防疫政策及疫情發展，持續滾動調整。他特別提醒，分科測驗已開放輕症、無症狀考生應試，考生如果符合應試資格，卻自行選擇不參加，也不能適用補救措施。相關資訊可參考招聯會網站。（編輯：陳政偉）1110624