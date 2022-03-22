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111年學測
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111年學測

大學繁星推薦錄取率6成1 缺額919個創7年新低

2022/3/22 09:32（3/22 09:54 更新）
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111學年度大學繁星推薦管道22日公告第1類至第7類學群錄取結果，錄取率61.81%。圖為學生考完學測步出考場。（中央社檔案照片）
111學年度大學繁星推薦管道22日公告第1類至第7類學群錄取結果，錄取率61.81%。圖為學生考完學測步出考場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者許秩維台北22日電）111學年度大學繁星推薦管道今天公告第1類至第7類學群錄取結果，錄取率61.81%，比110學年度略增，而缺額919個，則是近7年新低。

大學甄選入學委員會今天發布新聞稿，公布111學年度大學繁星推薦入學第1類至第7類學群錄取結果，合計錄取365所高中推薦的1萬5034名一般生，錄取率為61.81%，較110學年度（60.32%）略增。

根據甄選委員會資料顯示，繁星推薦第1類至第7類學群有1萬5952個名額，2萬4323人報名，錄取1萬5034人，僅1校系（政治大學政治系）增額錄取1人，缺額919個，比110學年度（965個）減少，也是近7年新低，缺額及後續放棄入學資格後的缺額，將回流至分發入學管道。

甄選委員會提醒，3月22日上午9時起，考生可憑學測應試號碼、身分證號碼及個人密碼查詢分發比序結果，錄取生由各大學寄發錄取通知單；考生如對錄取結果有疑義，可於3月23日中午12時前，以網路申請複查。（編輯：陳仁華）1110322

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