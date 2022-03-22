醫學系繁星第1階段篩選結果公告 330人次過關

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（中央社記者許秩維台北22日電）111學年度大學繁星推薦今天公告第8類學群第1階段篩選結果，醫學系有330人次通過篩選，牙醫系有73人次通過篩選，通過篩選的考生仍須參加第2階段甄試。

大學甄選入學委員會發布新聞稿，公布111學年度大學繁星推薦管道第8類學群（醫學系、牙醫系）第1階段篩選結果，通過第8類學群第1階段篩選的考生，仍須於5月19日至6月6日期間參加各校系甄試（面試）。

大學甄選委員會表示，今年繁星第8類學群醫學系共11校參與招生，提供187個名額，612人次報名，預計甄試330人次，330人次通過第1階段篩選；牙醫系有7校參與招生，提供39個名額，274人次報名，預計甄試73人次，73人次通過篩選。

甄選委員會提醒，通過繁星第8類學群第1階段篩選的考生，還須參加第2階段甄試，因錄取結果未定，考生仍可報名大學申請入學管道，但通過繁星醫學系篩選的考生，不得申請入學報名同所大學的醫學系，通過繁星牙醫系篩選的考生，也不得申請入學報名同所大學的牙醫系。（編輯：方沛清）1110322