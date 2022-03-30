學測成績如何轉換為60級分制 4月7日上網查

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（中央社記者許秩維台北30日電）大考中心今天表示，大學校系如於分發入學管道採計學測成績，學測須從15級分制轉換為與分科測驗相同的60級分制，4月7日上午10時起開放考生查詢學測轉換後的成績。

大學入學考試中心今天公告分科測驗簡章，考試時間為7月11日至7月12日，7月11日考數學甲、物理、化學、生物等4考科，7月12日考歷史、地理、公民等3考科。

由於指考自111學年度起改為分科測驗，加上今年分科測驗不考國文、英文、數學乙等考科，部分大學校系在分發入學管道招生時，可能採計學測部分科目加上分科測驗的成績，但學測是15級分制，分科測驗是60級分制，考生、家長也關心學測成績如何轉換成60級分制。

大學入學考試中心發布新聞稿指出，學測成績為15級分制，如有校系於分發入學管道採計學測成績，學測成績須轉換成與分科測驗相同的60級分制，大考中心將自4月7日上午10時起，於網站學測試務專區開放考生查詢學測成績以60級分制換算後的各科級分數。

學測15級分制下的成績，是否乘4倍就等於60級分制的成績？大考中心說明，並非這樣計算，學測15級分制是以前1%考生平均原得總分除以15，60級分制則以前1%學生平均原得總分除以60；如在學測15級分制下拿到最高的15級分，換算成60級分制後，可能介於57至60級分間。

大考中心提到，分科測驗預計7月27日寄發的成績通知單，以及考生另外申請的成績證明，都將增列考生學測考科60級分制下的成績；7月27日發布分科測驗成績統計時，也會將學測各考科60級分制下的人數百分比累計表，同步提供分科測驗所有考生參考。

111學年度學測要求考生於答題卷欄位上簽名，5766人次考生未依規定簽名而被扣1級分。大考中心提醒，自111學年度起，各項考試都須在答題卷上簽名，分科測驗考生未於答題卷上欄位簽名，將扣1級分；另外，分科測驗也增列攜帶動物、昆蟲或其標本入場的罰則，違規者將被扣4級分。（編輯：張雅淨）1110330