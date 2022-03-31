申請入學第1階段篩選結果公告 大學甄選入學委員會查詢這裡看

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（中央社記者許秩維台北31日電）111學年度大學「申請入學」管道共68所大學參與招生，提供5萬5810個名額，今天上午9時公告第1階段篩選結果，考生可上大學甄選入學委員會網站查詢。

根據大學甄選入學委員會新聞資料顯示，111學年度大學申請入學管道共68所大學、2195系組參與招生，總名額為5萬5810個（含願景組123個），考生申請志願限填6校系。

大學甄選入學委員會今天上午9時公告第1階段篩選結果，考生如對結果有疑義，應於4月1日中午12時前以網路向甄選會申請複查；通過篩選的考生，仍須於5月19日至6月5日期間參與第2階段指定項目甄試。

甄選委員會表示，如有考生受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，無法參加甄試且符合應變機制條件，或大學校系因疫情影響且無備援試場而無法辦理甄試時，將啟動調整甄試項目及占分比例等應變機制，但醫學系、牙醫系、中醫系不受疫情影響，仍如期辦理甄試。（編輯：陳仁華）1110331