台大申請入學第1階段篩選 醫學系58級分過關創4年新低

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（中央社記者許秩維台北31日電）台灣大學今天公告大學申請入學第1階段篩選結果，5138人次通過篩選，最低落在採計學測4科42級分；通過醫學系篩選的考生最低落在4科58級分，是近4年新低。

大學甄選入學委員會發布新聞稿，公告111學年度大學申請入學管道第1階段篩選結果，8萬1350人次報名，6萬7616人次通過篩選，通過率83.12%，通過篩選的考生仍須參加第2階段指定項目甄試。

台大註冊組組長李宏森接受媒體聯訪時表示，台大111學年度申請入學管道提供1750個名額，1萬2782人次報名，5138人次通過1階篩選，都比110學年略減少，推估是受學測報名人數減少的影響。

觀察各系狀況，李宏森指出，資工系有393人報名、電機系有387人報名，是較熱門的學系，資工系預計甄試165人，187人通過篩選，超篩（通過篩選人數多於預計甄試人數）22人，另外如醫學系預計甄試100人，129人通過篩選，超篩29人。

李宏森提到，今年通過台大各系申請入學1階篩選的考生，最低落在採計學測3科35級分（和110學年持平）、採計4科42級分（比110學年提升1級分）；通過醫學系篩選的考生最低落在4科58級分，是近4年新低（申請入學自108學年改至多採計學測4科後）。

台大申請入學甄試訂於5月19日至5月29日期間，李宏森表示，會讓考生登記志願序，並分配口試時段，以避免撞期；考生如因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而無法參加甄試（如聯合筆試、口試），將改採書審和學測分數並以外加名額錄取，但居家隔離或檢疫等考生仍須參加醫學系、牙醫系甄試，僅確診者不能參加。

今年申請入學首度參採學習歷程檔案，李宏森表示，各系特別製作書面資料準備指引，整理審查資料項目，並提醒考生如何準備相關資料，台大各系多重視考生校內學習活動，也會透過口試驗證審查資料的真實性。（編輯：管中維）1110331