大學申請「黃金週六」 169系組選5/21甄試

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（中央社記者陳至中台北18日電）大學申請入學3月底開始報名，招聯會今天表示，校系以參採學測3科比率最高，「黃金週六」則落在5月21日，共169個系組選擇這天辦甄試，考生若撞期可與校系協調。

大學招生委員會聯合會發出新聞稿表示，111學年度大學申請將於3月24日、25日受理報名，31日公告第一階段篩選結果。通過一階篩選的考生，須於5月19日至6月5日間參與大學校系自辦的第二階段指定項目甄試。

個人申請第一階段用學測成績篩選，了解學生的基本能力，第二階段甄試希望看到多元表現，了解學生是否適合就讀該校系；學生可善用大考中心公布的不同科目組合級分人數百分比累計表，並評估自身興趣、能力、性向來選填志願。

大學招聯會指出，第一階段如出現同級分人數過多時，除了以「採計科目級分總和」再次篩選外，109學年度起也新增可使用「分科篩選」及「增加參採科目」方式，減少超額篩選。

根據招聯會統計，111學年度個人申請參採學測3科的校系最多（931校系，占42.41%），其次是參採4科（625校系，占28.47%）；在參採學測科目組合上，以參採國、英、數A、自然組合的校系最多（360校系），其次是參採國、英、社會（308校系）、國、英（199校系）。

第二階段甄選日期，最多系組選擇5月21日（169系組），堪稱「黃金週六」，其次是5月20日（140系組）、5月22日（88系組）。招聯會表示，從107學年度開始，各系都提供彈性分流機制，至少會規劃上下午場、兩個以上時段方便考生應考；所以學生通過一階篩選後，若有撞期問題可與學系聯繫協調。（編輯：管中維）1110318