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青志季聚焦文化傳承 百年木雕技藝連結地方信仰

2025/7/6 10:27
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（中央社記者許秩維台北6日電）教育部青年發展署於7月至9月推動「青志季」活動，今年聚焦「家鄉認同與文化傳承」，台南青年志工中心透過百年木雕技藝，引領青年了解地方信仰與工藝脈絡。

青年署發布新聞稿指出，為鼓勵青年投入志願服務，青年署辦理「獎勵青年自組團隊參與志工行動計畫」，協助青年以實際行動關懷社會；為擴大不同面向，113年起推動「青志季」活動，統籌全台12家青年志工中心，於每年7月至9月間辦理多元系列活動。

青年署表示，114年青志季主題聚焦「家鄉認同與文化傳承」，例如台南青年志工中心推出「在地文化工藝體驗—福虎聚福虎爺雕刻」，透過百年木雕技藝，引領青年了解地方信仰與工藝脈絡。

屏東青年志工中心辦理「公民記者培力課程」，培訓青年蒐集在地文化素材並記錄地方故事，作為後續推動「從地方到國際—外語走讀導覽」主題服務方案的基礎。

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今年青志季也規劃3場「青年志工交流分享會」，聚焦「健康照護」、「數位科技」及「多元文化」3大主題，將分別於7月25日、8月10日、8月18日下午於北、中、南3區辦理，邀專業實務講師與青年志工團隊，透過座談與工作坊，激發青年志工行動創新與永續發展的靈感。

青年署提到，除了上述活動外，其他10家青年志工中心也辦理多項與文化、教育、環境相關的志工培力與服務行動，邀請全台15至35歲青年於暑假期間參與青志季，與志工中心一同走讀地方、守護文化。（編輯：管中維）1140706

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