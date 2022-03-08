學測數A遭疑未用題庫 大考中心：各科都有使用

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蘋果新聞網報導，今年學測數學A號稱史上最難，疑似是因未使用題庫。大考中心對此發表聲明澄清。圖為考生戴口罩應試。（中央社檔案照片）

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（中央社記者許秩維台北8日電）媒體今天報導，今年學測數A超難，疑似是因未使用題庫。大考中心發表聲明澄清，今年學測各科均有使用題庫題，且抽題作業均依程序進行。

蘋果新聞網報導，今年學測數學A號稱史上最難，有匿名讀者投訴，指這次學測數A題目難易度未控制好，是因某數學科研究人員的子女是應屆考生，為迴避而未使用題庫題。

大學入學考試中心發表聲明指出，讀者投訴所言絕非事實；108課綱題庫發展建置數年，111學年度學科能力測驗各科均有使用題庫題，且抽題作業均依程序進行，留有作業紀錄可供查核。

大考中心說明，依據試務辦理標準程序，111學年度相關試務工作開始前，大考中心人員有3親等以內的親屬參加當年度考試，皆須填報其與考生的關係及考生個人資料，並要求迴避與試題有關的試務工作，在試務運作過程中，也針對應迴避的人員及應考親屬進行相關查核。

針對媒體報導所指的當事人，大考中心表示，並未參與111學年度大考中心辦理考試的命題相關工作，也未參與題庫抽題作業；大考中心對工作人員親屬參加大考中心辦理的各項考試，訂有嚴謹的試務迴避規範，所有人員（含主任、副主任）均需遵守。（編輯：張芷瑄）1110308