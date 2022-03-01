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111年學測
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111年學測3/45

學測數A超難 滿級分考生跌破千人頂標僅10級分

2022/3/1 09:56（3/1 11:02 更新）
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大學入學考試中心1日舉行111學年度學科能力測驗成績相關統計資料說明會，公布「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」5項成績標準。中央社記者許秩維攝 111年3月1日
大學入學考試中心1日舉行111學年度學科能力測驗成績相關統計資料說明會，公布「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」5項成績標準。中央社記者許秩維攝 111年3月1日
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（中央社記者許秩維台北1日電）大考中心今天公布111學年度學測成績，學測數學首度分為數A和數B，其中數A頂標10級分、滿級分（15級分）789人，兩者都比近10年學測數學更低。

大學入學考試中心今天舉行111學年度學科能力測驗成績相關統計資料說明會，由大學入學考試中心主任周兆民說明學測各科成績人數百分比累計表，及「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」5項成績標準。

周兆民表示，受少子女化影響，111學年度學測應屆和非應屆考生人數都比110學年度減少；選考人數方面，以國文、英文超過99%最多，數學科從今年分為數A、數B後，數B選考人數略多於數A，選考人數最少的是自然。

今年學測各科頂標分別為國文科13級分、英文科13級分、社會13級分、自然14級分、數學A是10級分、數學B是13級分；國文和社會頂標近5年持平，英文頂標和110學測持平，自然頂標比110學測提升1級分，110學測數學頂標（11級分）介於今年數B頂標（13級分）和數A頂標（10級分）間。

周兆民提到，大考中心目標是希望各科最高15級分人數能在2%至5%之間，今年除了數A外，其他5考科都在目標內，未來會持續檢討，希望讓數A也能控制在目標範圍內。

至於各科最高15級分人數，以英文科3708人最多，其次是自然3012人，數B是3008人、社會2510人、國文2807人，數A則是789人，英文、自然、社會、國文科15級分人數都比110學測減少，110學測數學1558人獲15級分，比今年數B略少，但比今年數A略多。

周兆民提到，新課綱建議高數學需求的學生高二可選讀數A，高三銜接數甲，部分商管科系重視大數據，對數學要求較高，課綱建議學生高二選讀數A，高三銜接數甲或數乙，而低數學需求的學生高二選讀數B，高三不一定要選數學；今年學測數學首度分為數A、數B，在難度設計上，數A會比原先學測數學略難，數B則比原來學測數學簡單。（編輯：陳仁華）1110301


▼原得總分與級分對照表
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