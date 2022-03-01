學測拚個人申請 估醫科57級分有機會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北1日電）111學年度學測成績今天揭曉，專家推估，申請入學自然組中前段校系門檻約下降1到4級分；想進入醫、牙校系，預估57級分（4科）有機會，是申請入學改為學測最多採計4科後最低的一次。

得勝者文教升學輔導專家劉駿豪表示，今年（以下所說今年都指111學年度）學測首度分成數學A、數學B兩科，其中數學A難度高，11到15級分人數總和才8000人，也就是說，9成的學生考10級分以下。

另外，自然科報考人數比去年少2萬4000人，照理說每一級分人數都要減少，但大考中心今天公布的累計人數卻顯示，10級分以上人數和去年相當，可見今年選考自然科的學生大多是「有備而來」。

學測原得總分與級分對照表

各科級分人數百分比累計表

2至4科不同科目組合級分人數百分比累計表

111學年度學測頂標、前標、均標、後標、底標5項成績標準。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）

劉駿豪建議考生推估落點時，一定要參考大考中心公布的累計人數。整體而言，自然組採計國、英、數A、自然4科的校系，比去年下降1到4級分；採計英、數A、自然3科校系，則下降1到2級分。

他說，越前段的校系，下降的級分越少，例如醫牙校系可能只降1級分，台、成、清、交熱門校系約降1到2級分，國立大學約降2到3級分，前段私立校系約降4級分。

劉駿豪舉例，台灣大學機械系110學年度申請1階門檻是55級分（國、英、數A、自然4科），累積人數是約3000多人會過，對照下來，今年則推測是53級分過關。台大自然組科系去年約54級分以上有機會，今年則估計是52級分。

自費醫牙校系部分，110學年度需要58級分（國、英、數A、自然4科），111學年度估需57級分。劉駿豪表示，近3年台大醫學系、陽明交大醫學系醫師組基本上都要60級分（滿級分），今年因為數學A太難，從累計人數來推估，59級分就有機會。

二類組熱門校系，台大電機、資工系預估在44或43級分（3科），台大材料56或55級分（4科），清大電機甲組、陽明交大電機甲組43級分（3科）。

自然組單純選校的話，劉駿豪推估想上清華大學、陽明交大，50級分（4科）以上有機會，成功大學估要48級分（4科），中央、中興、中正、中山等校估45級分（4科）左右。

劉駿豪提醒考生選校系時，要多比較幾年的分數，如果某系某年突然特別低，就要特別留意，可能是因為採計科目難度變化大，考生預期心理避開，導致該年分數失常。

一類組部分，劉駿豪表示，如果目標是採計數B的校系，建議參考108學年度的1階分數來推估，因為108學年度是申請改成「最多採計4科」以後，數學最接近今年數B的一年。

舉例來說，台大生物產業傳播暨發展學系108學年度是43級分（3科），今年也應落在43級分左右；同樣道理，政治大學傳播學院不分系估落在55級分（4科）。

劉駿豪建議考生在選擇申請入學6個志願，可分成2個夢幻校系、2個落點校系、2個保守校系。可以多和同學、老師討論，合理推估自己的落點。（編輯：陳清芳）1110301