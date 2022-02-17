學測52題遭反映有疑義 大考中心不送分

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大考中心近日公告學測各科答案確定版，並針對民眾提出的52題疑義題逐題回覆，但並未送分。（中央社檔案照片）

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（中央社記者許秩維台北17日電）大考中心近日公告學測各科答案確定版，並針對民眾提出的52題疑義題逐題回覆，以自然科24題最多，其次是英文科9題，但並未出現送分題。

大學入學考試中心近日公告111學年度學科能力測驗各考科選擇（填）題答案確定版，同時也公布各考科非選擇題評分原則。

在受理各界反映試題或答案意見的期限內，大考中心共收到90件來函，針對52題提出疑義，以自然科24題最多，其次是英文科9題，大考中心也逐題回覆，但並未送分。

自然科第25題結合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）時事，考人體施打疫苗後，中和抗體產生的數量。民眾反映，實驗設計中，60µg劑量缺乏明確對照組，很難保證60µg注射第2劑也會增加中和抗體，因此建議E選項送分。

大考中心回覆，E選項說明對照注射60µg組的結果，是因60µg組沒有注射第2劑，其他注射組別均在施打第2劑後，有增強免疫原性的情況，60µg組注射第1劑後，所有時間點都未偵測到有意義的免疫原性存在，因此E選項正確。

國文科第3題要考生選出不適當的詞語，正確答案為A選項，但有民眾認為C選項「依循既往，墨守成規，很難在文創產業頭角崢嶸」中的「頭角崢嶸」也不適用。

大考中心回覆，「頭角崢嶸」形容年輕人才華洋溢，能力出眾，選項C雖省略主詞，但不妨礙文意通順表達，「頭角崢嶸」並未運用不當。

另外，自然科第1至2題考颱風行進及預測路徑圖，有民眾認為，此題進行沒有意義的假設與簡化，將颱風套入運動學的模型中，完全是假素養。

大考中心指出，颱風情境設計貼近考生生活經驗，且試題中對颱風及其路徑提出簡化模型，測驗考生在此模型下的資訊整合、圖表判讀與分析推理能力，合乎108課綱素養精神。（編輯：陳政偉）1110217