學測作文「當我打開課本」 考生選擇科目多元

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（中央社記者陳至中台北11日電）111年學測國語文寫作第2大題以「當我打開課本」為題，邀考生分享探索知識的體會。閱卷老師今天說，考生選擇的科目多元，從國文、歷史、數學到生活科技，都有人書寫。

學科能力測驗國語文寫作能力測驗，第一大題是「樂齡出遊」，第二大題則是「當我打開課本」。大考中心今天舉辦線上記者會，由國文科閱卷召集人、政大中文系教授林啟屏說明評分原則。

林啟屏指出，目前看來考生在第一大題，大都能掌握樂齡出遊的意義，聚焦於面對衰老、與長者的互動方式，透過旅遊的規劃，帶來生命的再次燃燒。這樣「再次青春」的主軸，考生大都能點出關鍵在於行動力，以及人際間的交流連結，在說理、敘事上都有不錯的表現。

第二大題「當我打開課本」，林啟屏表示，考生選擇的科目相當多元，歷史、國文、地理、數學是比較常提起的學科，但也有許多人觸及物理、化學、甚至是生活科技。

林啟屏舉例，有考生從法國大革命歷史事件中，體悟到自由的可貴，結合不同的時空，對時間流逝和歷史事件中的意義有深刻體會；也有考生將地理與天道對應，從知識的學習中轉出某種浪漫的體悟。

數學課本也經常被提起，林啟屏指出，有考生論述絞盡腦汁解題中得到的痛快感，感受到數字的美麗，進而昇華到藝術層次。也有人將數學比喻成另一種語言學習，能幫助人們在不定的世界中看到規律，進而掌握和理解世界。

林啟屏表示，這一題論述大致有兩種方式，一是從知識內容觸及的人物著手，轉為進入學習裡的重要媒介；另一種方式則不是以人物為重點，把焦點放在知識本身。他說，學測考生雖然年輕，但透過知識學習的過程，仍有許多深度的體悟。

另外，媒體問及錯別字的扣分方式，林啟屏表示，寫作測驗評分原則和過去一致；綜合測驗部分，基本答題目標是要精準解讀文獻、答出題目要問的問題，要求的字數並不多。如果錯別字發生在專有名詞或關鍵字詞，影響到答題的正確性，就會扣分。（編輯：陳政偉）1110211