因疫情未參加學測 23日下午5時前申請補救

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考生如因防疫規定而無法參加大學入學測驗，可於23日下午5時前向招聯會申請適用補救方案。圖為今年學測。（中央社檔案照片）

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（中央社記者許秩維台北15日電）大學甄選入學委員會近日公告，考生如因防疫規定而無法參加大學入學測驗（含學測、術科考試），可於23日下午5時前向招聯會申請適用補救方案。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，大學招生委員會聯合會1月中旬公告，已報名大學入學測驗（含學測、術科考試、分科測驗），因確診尚未解隔離，或在考試期間確診、無法全程考完的考生，可適用補救措施。

大學甄選入學委員會表示，考生如因COVID-19防疫規定而無法參加大學入學測驗（含學測、術科考試及補考），導致無法以學測或術科成績參加繁星推薦、申請入學管道者，可於2月23日下午5時前申請適用補救方案，繁星管道由考生就讀高中向招聯會申請，申請入學管道由考生向招聯會申請。

根據招聯會資料，適用補救方案的考生，如參加繁星推薦、申請入學管道且達校系錄取標準，將採外加名額錄取，但考生不能申請涉及政府人力管控的系組及部分自費系組（如醫學系、牙醫系、中醫系、公費師培等）。

要報名繁星管道的考生，「在校學業成績全校排名百分比」須達校系錄取標準，並提交自傳、讀書計畫、高中3年在校成績，經所屬高中推薦，由招聯會轉送志願校系審查。

要報名申請入學管道的考生，與一般生同樣填6個志願、繳交備審資料，並參與第2階段指定項目甄試（如面試、筆試、實作等），欠缺的考試成績，則由校系調整甄試項目占分比。（編輯：張雅淨）1110215