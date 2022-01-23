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111年學測
新聞專題
111年學測1/32

學測成績3/1公布 申請入學3月下旬報名

2022/1/23 17:34（1/23 17:52 更新）
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111學年度學科能力測驗23日下午結束最後2科考試，正式告終，考生們開心走出考場，準備迎接寒假及春節。中央社記者王騰毅攝 111年1月23日
111學年度學科能力測驗23日下午結束最後2科考試，正式告終，考生們開心走出考場，準備迎接寒假及春節。中央社記者王騰毅攝 111年1月23日
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（中央社記者許秩維台北23日電）111學年度大學學測今天下午考完，大考中心將於3月1日公布學測成績和各科5標，考生可用學測成績報名大學申請入學管道，申請入學將於3月下旬開放報名。

111學年度學科能力測驗於1月21日至23日舉行，約11.6萬人報考，今天最後一節社會科於下午2時40分考完。大學入學考試中心將於今天晚間7時公布1月22日的英文、國綜的選擇題參考答案，明天晚間7時公布1月23日的數B和社會科選擇題參考答案。

大考中心表示，學測成績將於3月1日公布，提供網路和語音查詢，報名資料有填手機號碼的考生，3月1日也會收到簡訊通知成績，學測成績單將於3月2日寄發。

3月1日公布學測成績當天，大考中心也會公布學測5科的頂標、前標、均標、後標、底標等5標成績標準，考生可用學測成績參加大學甄選入學（繁星推薦和申請入學）招生管道。

大學甄選入學委員會資料顯示，繁星推薦管道於3月15日至16日開放報名，3月22日公布第1類至7類學群錄取名單及第8類學群（醫學系、牙醫系）第1階段篩選結果，5月19日到6月5日間進行第8類學群第2階段指定項目甄試，各校於6月6日前公布第8類學群錄取名單。

大學申請入學管道於3月24日至25日開放報名，3月31日公布第1階段篩選結果，5月19日到6月5日進行第2階段指定項目甄試，各校於6月6日前公布錄取名單，錄取生需於6月9日至10日間上網登記就讀志願序，預計6月15日公布統一分發結果。（編輯：謝雅竹）1110123

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