學測社會科疫情與經濟入題 考生：大多是常識題

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111學年度學科能力測驗最後一個科「社會」23日下午順利結束，新竹女中考場考生陸續離開，也有不少學生聚在一起討論應試狀況。中央社記者魯鋼駿攝 111年1月23日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）111學年度學科能力測驗社會考科今天下午結束，有考生表示，這次考題有極端氣候、宗教與地理等內容，也有經濟與疫情之間的關聯性題目，認為內容較多著重在常識題。

今天是學測第三天，最後一個考科「社會」於下午2時40分結束，考生們帶著輕鬆心情步出考場，不少考生聚在一起討論考題內容及答案。

在新竹女中應考的成德高中周姓男學生告訴中央社記者，今年社會科較歷屆考題簡單，考試範圍包括宗教、政治等世界歷史，但難度都不算高，認為這次考試只要有一定的閱讀能力，就能在非選擇題中很快找到解答。

竹東高中李姓女學生則說，非選擇題有許多「轉彎提問」的題目，在看完文章後需要一些時間思考，但考卷總頁數比模擬考還要少，作答時間算充足。

新竹女中廖姓學生說，她本身是理組學生，但這次仍有應考社會科，認為這次的考題很簡單，也較生活化，除了極端氣候、宗教結合地理、各國政治，也有疫情對世界經濟的影響等，且大多是常識題，需要背的東西不多，作答起來非常順手。（編輯：李錫璋）1110123