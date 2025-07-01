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淡水古蹟博物館20週年 滬尾礮臺首推夏夜光影秀

2025/7/1 18:30（7/1 21:19 更新）
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適逢新北市立淡水古蹟博物館20週年館慶，館方1日公布，5日至20日每週末晚間5時到9時，將在滬尾礮臺推光影展演「滬尾之光」，絢麗燈光照亮礮臺，變成最夢幻古蹟，帶給民眾視聽饗宴。（新北市立淡水古蹟博物館提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年7月1日
適逢新北市立淡水古蹟博物館20週年館慶，館方1日公布，5日至20日每週末晚間5時到9時，將在滬尾礮臺推光影展演「滬尾之光」，絢麗燈光照亮礮臺，變成最夢幻古蹟，帶給民眾視聽饗宴。（新北市立淡水古蹟博物館提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年7月1日
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（中央社記者趙敏雅新北1日電）適逢新北市立淡水古蹟博物館20週年，館方今天公布，從5日起連3週末，將首次在滬尾礮臺推光影展演「滬尾之光」，絢麗燈光照亮礮臺，變成最夢幻古蹟，帶給民眾視聽饗宴。

新北市立淡水古蹟博物館透過新聞稿指出，今天成立滿20年，配合淡江大橋即將通車，特別擴大舉辦館慶，更選定臨橋最近的國定古蹟滬尾礮臺作為活動主場地，為通車前進行暖身。

淡水古蹟博物館表示，從5日至27日祭出「滬尾時光蹟」系列活動，邀請民眾共同為淡古慶生，一起狂歡，其中，5日至20日每週末晚間5時到9時，有光影展演「滬尾之光」、聲音特展「留聲蹟」、音樂表演「滬你唱」、特色市集「滬事集」及手作體驗「滬尾築蹟」。

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淡水古蹟博物館說明，首次在礮臺推出光影展演，設計氣勢磅礡開場，前半段展現當年古戰場氣勢，後半段以輕快節奏帶出博物館20年發展歷程，每道光都蘊含不同的故事，照亮整座古蹟，象徵博物館將帶著美好的時光迎接下一個20年的挑戰。

另外，26日晚間7時至9時，將在淡水紅毛城舉辦「微醺之夜」，將邀請曾參與巴黎文化奧運DJ汝妮演出，邀請民眾共同為淡古慶生。詳細活動資訊可到淡水古蹟博物館官網與20週年專網查詢。（編輯：林恕暉）1140701

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