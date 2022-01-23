學測數B考燈會布置、射擊遊戲 著重生活應用能力

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111學年度大學學科能力測驗23日進入第3天考試，建國中學考場外有親友特別到場替考生加油獻上祝福。中央社記者王騰毅攝 111年1月23日

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（中央社記者許秩維台北23日電）今天是學測第3天，數學B試題取材結合生活情境，如射擊遊戲、燈會布置、基地台設立、輕航機緊急定位傳送器等，希望強化考生的數學應用能力。

111學年度學科能力測驗今天舉行第3天考試，上午考數學B，大學入學考試中心邀請高中老師、試考生入闈協助審題，教育部也邀請台北市高中數學科教師群舉行線上記者會，協助分析試題。

根據大考中心資料，入闈的高中教師表示，數B試題取材著重於生活情境，如用燈會閃燈的布置表達週期現象，以基地台設立的情境考組合，用射擊遊戲考圓與直線，以失蹤輕航機搜救時的緊急定位傳送器考機率等，只要仔細觀察，就會發現有些數學觀念常在生活中出現。

入闈高中教師提到，今年數B試題注重評量基礎觀念，多數題目只要釐清基本觀念，作答都屬容易，部分試題則檢測學生的基本計算能力；各題型題目順序也兼顧難易度排列，整體試題屬於中間偏易。

試考生指出，數B試題結合地球經緯度、射擊遊戲、斜塔傾斜度等生活情境，希望強化考生的數學應用能力；整份試題不須使用過多解題技巧，而是著重邏輯思維；今年學測將數學分為數A、數B考科，數B比數A更貼近生活，難度也較平易近人，有助於拉近學生與數學的距離。

陽明高中教師蘇順聖分析，今年數B試題能評量學生的數學基本概念，同時也檢測學生是否具備使用數學概念解決生活情境問題的能力；有些基本題與課本例題類似，能增加學生信心，雖然部分試題的題幹較長，但其閱讀量在考試時間限制下仍屬適當，整體試題難易度適中。

成功高中教師劉國莉認為，如果和往年社會組學生選考的指考數乙科相較，今年學測數B考科難度稍高，試題具鑑別度，可區分高分與低分群。（編輯：管中維）1110123