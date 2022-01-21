學測數A重閱讀理解 只抓關鍵字答題恐掉入陷阱

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（中央社記者許秩維台北21日電）學測今天第1節考數學A，台北市高中數學科教師群表示，今年試題重視閱讀理解，有些試題會有陷阱，要掌握所有文字、數字訊息，不能只抓關鍵字答題。

111學年度學科能力測驗今天舉行第1天考試，上午考科為數學A。教育部邀請台北市高中數學科教師群於考後舉行線上記者會，協助分析試題。

陽明高中教師蘇順聖表示，今年試題難度和去年學測相仿，但新增混合題型，作答會花比較多時間，考生會有時間壓力，因此除了要熟悉基本觀念，也要加強閱讀理解能力。

蘇順聖提到，以往學生常常抓到試題關鍵字就要解題，但今年數A有不少長文題，有些試題裡面有陷阱，因此要把試題所有文字、數字都看完，掌握所有訊息才能答題；另外，由於現場教學時數有限，建議未來學測可以多些基本題目，學生比較不會有那麼大壓力。

成功高中教師劉國莉指出，今年數A試題重視閱讀理解，每大題有照難易度排列，以第2冊占分較多，主要與新課綱螺旋式課程安排和第2冊單元量較多有關；除了考基本觀念，部分試題敘述較新穎，須花費較多時間理解題目與選擇適當解題策略。

劉國莉分析，今年數A試題對高分群有鑑別度，但中後段考生程度可能較難以區別；今年多了混合題型要手寫，雖然概念不難，但要花時間解答，因此會耗比較多時間，建議考生拿到題目後，可以先花2、3分鐘大概瀏覽題目，再從自己比較順的題型開始下手。（編輯：管中維）1110121