13名檢疫隔離自主管理考生考數A 啟用8隔離試場

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（中央社記者許秩維台北21日電）今天是學測第1天，大考中心表示，目前合計21名居家檢疫、居家隔離或自主健康管理考生，將安排隔離試場應試，由於考生選考科目不同，數學A有13名考生啟用8間隔離試場。

111學年度學科能力測驗今天舉行第1天考試，上午考科為數學A，有8萬1620人選考，缺考率為2.19%。大學入學考試中心於考後舉行線上記者會，說明試務狀況。

大學入學考試中心主任周兆民表示，桃園市復旦高中傳出有學生的家人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），今天預防性停課1天，市府昨天已針對考分區進行2次清消工作，確定安全無虞，請考生放心應試。

大考中心截至昨天下午統計，共有14名居家隔離、居家檢疫、自主健康管理考生。

周兆民提到，昨天下午到今天又新增7名（以自主健康管理為主），合計21名考生應考學測會使用隔離試場，由於考生選考科目不同，數A共有13名考生啟用8間隔離試場，涵蓋7個分區；目前為止，大考中心並未接獲任何確診考生的訊息。

今年大考中心在學測闈場外設置藍色帳棚。周兆民指出，去年學測開始就因應COVID-19疫情設置藍色帳棚，若闈內人員身體不適，將安排在帳棚內請醫師問診；大考中心也跟醫院簽約，闈內人員如有發燒等症狀，將請醫師採檢，並將人員暫時安排在闈場內隔離寢室，如檢測陰性就等身體康復再工作，陽性就送醫。

今年學測首度採取答案卷卡合一，周兆民表示，大考中心針對闈場調整，擴大空間，以因應卷卡合一需求的人力，入闈人數高達102人，創大考中心入闈人員新高。（編輯：管中維）1110121