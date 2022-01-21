補教：學測首節數A史上最難 考完最好先忘掉

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111學年度學科能力測驗21日舉行第一天考試，上午考科為數學A，補教教師柯文定（圖）認為堪稱史上最難，對中上程度學生的鑑別度較差。中央社記者陳至中台北攝 111年1月21日

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（中央社記者陳至中台北21日電）111學年度學科能力測驗首節「數學A」，補教認為堪稱史上最難，對中上程度學生的鑑別度較差，頂標估計落在10級分，建議學生考完就忘掉這一科，避免影響後面考試心情。

今年學測是以108課綱命題，首度分成數學A、數學B兩科，其中數學A適用「高數學需求」的數理化和部分商業學群，數學B則適用「低數學需求」的文法、社會科學、藝術學群。

台北市補習教育事業協會今天邀集多名教師及優秀學生一同分析題目，解題教師柯文定接受媒體聯訪時無奈地說，去年學測數學已經是「史上最難」，但今年數A考完後，去年的題目就不算什麼，「沒有最難，只有更難。」難度已經偏向過去的指定科目考試。

柯文定說，數A是第一節，恐怕很多學生會碰到瓶頸，影響後續考試表現。除了最頂尖的考生，這份考題對中上程度的考生鑑別度不高，本來想靠數A占點優勢的學生，恐怕會沒有優勢；程度差的學生反而沒什麼影響。

柯文定也指出，這份考題出自1、2冊的題目占65%，3、4冊只占35%。但問題是數A、數B的分野在於第3、4冊，今年數A試題可以說沒考出數A的特色，「程度好的社會組考生，考出來跟自然組應該是沒有差的。」

進一步分析題目細節，柯文定指出，以前學測數學科會有5、6題一看就知道答案的基本題，今年數A則完全沒有，每一題都需要靜下心來思考，考生作答可能會慌。他說自己的女兒讀北一女，班上第一名的同學考完這科都覺得很累，其他同學更不會樂觀。

補教預估數A五標依序為10、8、6、4、2（滿級分為15），較去年數學科各降低約1級分。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊指出，今年數學A與過往學測數學科試題差異不小，連選擇題都出現難題。且新出現的混合式題型占分比重很大（15分），考生不易正確理解題意，且第18到20題組出現的掃描棒應用，是生活中幾乎沒有出現過的情境。

全國教師會解題團隊也認為，整體試題較過往創新，與過往命題模式差異大。混合題型設計較不恰當，不是常見的生活情境，學生恐難理解，建議提供掃描棒移動的模式較容易閱讀。（編輯：張芷瑄）1110121