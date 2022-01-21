學測首日啟用8隔離試場 防疫、備用試場各1間

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北21日電）今天是學測第1天，大考中心表示，啟用8間隔離試場，讓居家隔離、居家檢疫、自主健康管理學生應試；另外也開啟1間防疫試場和1間備用試場，讓咳嗽和身體不適考生應試。

111學年度學科能力測驗今天舉行第1天考試，下午考科為自然，有7萬2214人選考，缺考率為3.38%。大學入學考試中心於考後舉行線上記者會，說明試務狀況。

大學入學考試中心主任周兆民表示，截至今天統計，共有21名居家檢疫、居家隔離或自主健康管理考生，皆安排隔離試場應試；由於考生選考科目不同，上午考數A時有13名考生啟用8間隔離試場，下午考自然時則有14名考生啟用8間隔離試場。

周兆民提到，自然科考試時，有1名考生身體不適，因此開啟1間備用試場應試；另外，有1名考生出現咳嗽症狀，因此在考數A和自然科都開啟1間防疫試場，讓這名考生應試。

根據大考中心違規資料初步統計，攜帶入場的手機未完全關機者有8件，攜帶非考試用品入座的有13件，攜帶入場的物品發生聲響者有2件。（編輯：管中維）1110121