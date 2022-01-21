學測自然 補教：試題20頁跨領域、圖表多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

111學年度學科能力測驗21日登場，台北市補習教育事業協會首日下午邀集多名教師解析學測自然科試題，眾人認為整體難度和110年差不多，但跨章節、跨科題目多。中央社記者陳至中攝 111年1月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北21日電）111年學科能力測驗第2節「自然」，補教解題團隊認為整體難度和去年差不多，但跨章節、跨科題目多，重視新課綱的「探究與實作」，整份試題達20頁不是最多的一次，但圖表明顯增加。

台北市補習教育事業協會今天邀集蕭騏、游夏、李韋志、楊竣翔等多名教師解題，5標預估依序為13、11、8、6、5（滿級分15），和去年差異不大。

補教解題團隊指出，今年這份考題跨章節、跨科題目變多，生物題稍難、化學題持平、物理題難易差距變大、地球科學題則是整份試卷中較好上手的部分。整體而言，涉及108課綱中「探究與實作」的題目多，考生須將實驗和課本知識融會貫通，否則難拿高分。

楊竣翔分析，物理題強調綜合應用，但108課綱學校課程時數有限，課後自我延伸學習成為重點。

化學題部分，李韋志表示，新課綱加入「探究與實作」，學校大概花1/3課程時間在教，但今年考題卻占了一半的份量，其中半數與水溶液相關，中段學生寫起來會有些吃力。

游夏表示，生物考題非常有「生物化學」的影子，9成以上題目與分子生物學相關，集中在高二選修部分，沒認真讀的學生恐不會作答，且題目敘述不是傳統課本描述的方式，學生要花很多時間理解。

游夏也提到，今年時事考得特別多，尤其是與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相關的題目；第49到54題組跨科，物理老師單獨不會解，生物老師單獨也不會，必須共同解題才能找出正確答案。

蕭騏表示，地科題較容易，可能是為了整份考卷的平衡，部分題目提供的資訊或敘述較不足，可能會讓學生有些困惑。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊指出，今年自然科生物部分閱讀量增加，鑑別度和難度高，其中有生物及物理合科的創新題目（第49到54題組），結合飲酒前後血管流速概念和都卜勒效應。

自然科其他部分，全中教認為化學題中偏難，物理題中偏易，都著重圖表與文字理解；地球科學高層次判斷應用偏多，出了很多氣候變遷題。

全國教師會解題團隊則認為，今年自然科有許多創新，例如都卜勒效應在醫學診斷和研究的應用；將海階形成、定年及平均抬升速率作圖，結合探究與實作的操作過程；生物、地科題較去年難。（編輯：唐聲揚）1110121