學測自然 補教：試題20頁跨領域、圖表多
（中央社記者陳至中台北21日電）111年學科能力測驗第2節「自然」，補教解題團隊認為整體難度和去年差不多，但跨章節、跨科題目多，重視新課綱的「探究與實作」，整份試題達20頁不是最多的一次，但圖表明顯增加。
台北市補習教育事業協會今天邀集蕭騏、游夏、李韋志、楊竣翔等多名教師解題，5標預估依序為13、11、8、6、5（滿級分15），和去年差異不大。
補教解題團隊指出，今年這份考題跨章節、跨科題目變多，生物題稍難、化學題持平、物理題難易差距變大、地球科學題則是整份試卷中較好上手的部分。整體而言，涉及108課綱中「探究與實作」的題目多，考生須將實驗和課本知識融會貫通，否則難拿高分。
楊竣翔分析，物理題強調綜合應用，但108課綱學校課程時數有限，課後自我延伸學習成為重點。
化學題部分，李韋志表示，新課綱加入「探究與實作」，學校大概花1/3課程時間在教，但今年考題卻占了一半的份量，其中半數與水溶液相關，中段學生寫起來會有些吃力。
游夏表示，生物考題非常有「生物化學」的影子，9成以上題目與分子生物學相關，集中在高二選修部分，沒認真讀的學生恐不會作答，且題目敘述不是傳統課本描述的方式，學生要花很多時間理解。
游夏也提到，今年時事考得特別多，尤其是與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相關的題目；第49到54題組跨科，物理老師單獨不會解，生物老師單獨也不會，必須共同解題才能找出正確答案。
蕭騏表示，地科題較容易，可能是為了整份考卷的平衡，部分題目提供的資訊或敘述較不足，可能會讓學生有些困惑。
全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊指出，今年自然科生物部分閱讀量增加，鑑別度和難度高，其中有生物及物理合科的創新題目（第49到54題組），結合飲酒前後血管流速概念和都卜勒效應。
自然科其他部分，全中教認為化學題中偏難，物理題中偏易，都著重圖表與文字理解；地球科學高層次判斷應用偏多，出了很多氣候變遷題。
全國教師會解題團隊則認為，今年自然科有許多創新，例如都卜勒效應在醫學診斷和研究的應用；將海階形成、定年及平均抬升速率作圖，結合探究與實作的操作過程；生物、地科題較去年難。（編輯：唐聲揚）1110121
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