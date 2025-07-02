天氣晴朗炎熱 午後嘉義以南有局部雷陣雨

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（中央社台北2日電）氣象署指出，今天各地大多為晴到多雲高溫炎熱，高溫普遍可達32至36度，中南部近山區或河谷有局部36度以上的高溫，北部甚至出現局部37度以上，午後嘉義以南及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署表示，高溫炎熱的天氣，中午前後紫外線偏強，易達過量或危險級，外出應做好防曬措施並多補充水分；降雨方面，僅東半部及恆春半島不定時有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，戶外活動請留意天氣變化。

離島天氣，澎湖為晴時多雲28至32度，金門多雲時晴28至35度，馬祖多雲時晴27至31度。風力偏強，桃園市、新竹縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，濱海活動請注意安全。

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此外，位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓，向北北西移動，有發展為輕度颱風的趨勢，對台灣無直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天環境風場為偏東風，西半部風速稍弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。（編輯：李亨山）1140702