吳志中：近期組產業團出訪史瓦帝尼 促雙邊緊密合作

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（中央社記者楊堯茹台北1日電）外交部政次吳志中今天午宴史瓦帝尼王國經濟企畫暨發展部長吉納時表示，近期將籌組產業團出訪史國，相信透過雙方緊密合作，能夠促進史國發展，為兩國人民帶來更多共同福祉。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中於今天午宴款待史瓦帝尼王國經濟企畫暨發展部長吉納（Thambo Gina）一行，除歡迎吉納率團來台參加「第27屆台史經技合作會議」外，雙方另就當前國際局勢、台史雙邊合作及台史經技合作會議等議題廣泛交換意見。

吳志中致詞表示，外交部長林佳龍在今年4月以總統特使身分赴史國祝賀史王57歲壽誕時，與史王及史國總理與外長等高層官員共同見證多項雙邊合作發展成果，外交部也將在近期籌組產業團再訪史國，相信透過雙方的緊密合作，不僅能夠促進史國發展，更能為台史兩國人民帶來更多共同福祉。

吳志中說，吉納此次率團訪台，彰顯台史雙邊緊密友好的合作關係，祝福吉納此行圓滿成功。

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吉納致詞表示，感謝台灣在過去57年間持續協助史國在各領域的發展，相信這屆台史經技合作會議將圓滿順利，史瓦帝尼作為台灣最忠實的友邦，將持續深化雙邊合作關係，並堅定支持台灣參與國際社會。

外交部指出，史國與台灣建交迄今已邁入第57年，是台灣在非洲的重要友邦，外交部將持續與史國政府保持密切交流，積極增加兩國在各項領域的互惠合作，以增進兩國人民福祉，達成總合外交下的「榮邦」目標，並深化與鞏固兩國邦誼。（編輯：翟思嘉）1140701