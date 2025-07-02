早安世界》漢光演習9日起實兵演練10天 新增灰色地帶襲擾應處
漢光演習9日起實兵演練10天 新增灰色地帶襲擾應處
國軍「漢光41號」演習實兵演練7月9至18日進行10天9夜晝夜連續操演。國防部表示，演練分為加強戒備、應急作戰、全面作戰3大部分，今年加入灰色地帶襲擾應處演練，演習日程較以往5天4夜拉長。2025城鎮韌性（防空）演習訂15日至18日採「分區異時」方式實施演練，演練發放警報、疏散避難及交通管制，除防空警報外，將同時透過「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息。（看完整報導）
團結國家第4講 賴總統：中國軍費逐年攀升 目標在西太平洋稱霸
總統賴清德1日發表「團結國家十講」第4講「國防」，他說中國軍費開支從2000年起不斷攀升，今年已破新台幣8兆，是20年前的7倍以上。先前立法院凍刪國防預算，向國際社會發送錯誤訊號，顯示台灣沒有自我防衛的決心；他呼籲國人團結挺國軍，不分朝野支持國防預算，作國軍後盾。（看完整報導）
總統：九三軍人節 推現役軍人賣場購物享打折優惠
總統賴清德1日透露，九三軍人節當天推動現役軍人到賣場購物享受打折優惠，並鼓勵大企業、小吃店等一起敬軍。總統也提到，7月推動6家國籍國際線航班軍人優先登機服務，會請交通部持續接洽，若商務艙有空位將自動升等。（看完整報導）
泰國總理貝東塔遭停職 副總理蘇里雅暫代職務
泰國總理貝東塔因為和柬埔寨前總理洪森的錄音外流事件遭憲法法庭調查，並遭暫停職務，總理一職由副總理蘇里雅暫代。憲法法庭若判決解除貝東塔總理職務，將由6位副總理之一擔任代總理，並解散國會重選；若不解散國會，眾議院可由從去年國會選舉被列為總理候選人的人選中選出一位擔任新總理。（看完整報導）
歐洲初夏熱浪 法國與土耳其局部地區野火肆虐
熱浪侵襲步入初夏的歐洲，路透社報導，法國、西班牙、義大利、葡萄牙、德國皆已發布高溫警報，就連氣候相對溫和的荷蘭也針對未來幾天發布高溫高濕度警告。土耳其遭到野火肆虐進入第2天，逾5萬人已從5個地區撤離；法國西南部奧德省6月30日也出現野火，焚燒面積達400公頃，火勢已獲控制，但尚未完全撲滅。（看完整報導）
華爾街日報：中國強推藏區幼童寄宿教育 從小瓦解藏族文化
華爾街日報報導，中國當局至少20年前就開始將西藏兒童送入公立寄宿學校，且入學年齡越來越小，試圖瓦解藏族文化，削弱幾代人對中共統治的反抗。如今，當局更強迫藏族兒童4歲就與家人分開，使他們沒有機會吸收藏語和藏族生活方式。（看完整報導）
統一發票再增中獎機會 5至12月存載具500元獎每期315萬組
財政部表示，2025年5至12月期每期雲端發票專屬獎新台幣500元獎，將增開70萬組至315萬組，其餘獎別開獎組數維持不變，希望以此鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，也可以有更高的中獎機會。（看完整報導）
新台幣升值風暴 5月製造業景氣亮衰退藍燈15個月首見
台經院1日公布5月製造業景氣燈號，從代表景氣低迷的黃藍燈跌至藍燈，主因為新台幣大幅升值，是15個月來首顆衰退藍燈。儘管美國關稅措施風險逐漸可控，但新台幣強勢升值侵蝕廠商獲利，影響正逐漸擴大。中經院也公布6月經季節調整後的製造業採購經理人指數（PMI），回跌1.4個百分點至49.6%，再度呈現緊縮。（看完整報導）
陳由豪未列欠稅20大個人榜 財政部：3.76億追稅期滿註銷
財政部及各稅捐稽徵機關1日公告重大欠稅案件，2025年全國公告件數計868件，金額約828.23億元，與2024年相較減少47件、金額減少66.89億元。根據2024年公告的前20大個人欠稅戶名單，多年前潛逃中國的前東帝士集團總裁陳由豪欠稅超過新台幣4.3億元、居第11名；不過他有3.76億元欠稅款的追稅期屆滿，因此並未列入前20大欠稅大戶。（看完整報導）
新生兒腸病毒今年第5死北部嬰出生6天亡 疾管署要產後護理之家自我查檢
國內新生兒腸病毒疫情嚴峻，疾管署1日公布新生兒腸病毒新增1死，北部早產男嬰出生4天出現症狀、發病第3天過世，推測是感染伊科病毒11型，為今年第5例。發言人羅一鈞指出，這波新生兒腸病毒疫情可能持續流行到7月底，已發函要求全國1720家托嬰中心和255家產後護理之家在15日前完成腸病毒防疫自我查檢，並將由地方政府稽核查檢結果。（看完整報導）
開箱老照片》懷念性別人權鬥士陳俊志
在尚未有「性平三法」的年代，導演陳俊志與婦女新知基金會合作，拍攝台灣首部反性騷紀錄片「玫瑰的戰爭」，記錄受害者勇敢爭取權益的故事。這是陳俊志首次嘗試非同志題材，他認為性騷受害者處境與同志相像，例如無法現身、外人無法了解其心理傷害。由他來拍攝這部紀錄片，不但幫助婦女運動，也可作為同志運動借鏡。陳俊志以作品關注性別弱勢議題，30歲拍完「不只是喜宴」公開出櫃後，陸續完成多部紀錄片。（看完整報導）
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- 早安世界》漢光演習9日起實兵演練10天 新增灰色地帶襲擾應處2025/07/02 07:54
- 2025/07/01 07:51
- 2025/06/30 08:00
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