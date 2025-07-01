泰國錄音外流事件延燒 普譚暫代總理、泰自豪黨退出聯合政府

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（中央社記者呂欣憓曼谷1日專電）泰國總理貝東塔因為和柬埔寨前總理洪森的錄音外流事件遭憲法法庭調查，並遭暫停總理職務，總理一職將由副總理普譚暫代。憲法法庭未來若判決解除貝東塔總理職務，將由6位副總理其中之一擔任代總理，並解散國會重選。

貝東塔現在不只面臨憲法法庭調查，還可能面臨國會的不信任案投票，執政聯盟中的第2大黨泰自豪黨將在7月3日國會復會後，在國會發起針對貝東塔的不信任案投票連署。

未來憲法法庭若判決解除貝東塔總理職務，將由其中一位副總理擔任代總理，並解散國會重選；若不解散國會，眾議院可由從去年國會選舉中就被列為總理候選人的人選中選出一位擔任新總理。

國會眾議院最大在野黨人民黨（People's Party）則呼籲解散國會重新大選；泰自豪黨（Bhumjaithai）退出聯合政府，泰自豪黨所屬的8名內閣成員辭職。

泰國和柬埔寨的軍人5月28日在泰柬邊境上的主權爭議區域發生衝突，造成1名柬埔寨士兵身亡，兩國因此爭執不斷。雖然泰國政府官員試圖降低衝突，但軍方態度強硬，雙方在6月14日和15日針對邊境爭議談判，但未達成結論，僵局似無緩和跡象。

柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）與貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）15日的一段通話錄音接著被洩露到網路上，讓貝東塔面臨國內強大的政治壓力。

民眾的憤怒更勢不可擋，28日由前紅衫軍領袖賈圖朋（Jatuporn Promphan）領導的組織「團結國土力量捍衛主權」（United Power of the Land to Protect Sovereignty）和挺王室的前黃衫軍團體合作，號召超過萬名民眾上街，要貝東塔辭職下台。

貝東塔內外交迫，36名參議員向憲法法庭就錄音事件檢舉貝東塔，要求憲法法庭解除貝東塔總理職務，憲法法庭9名大法官今天匿名投票決定接受參議員的檢舉案，並暫停貝東塔的總理職務。

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貝東塔遭停職後，將由副總理普譚（Phumtham Wechayachai）代理總理職務。

儘管遭到暫停總理職務，泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）同意的新內閣名單中，貝東塔讓自己兼任文化部長，並在今天宣誓就職，因此貝東塔還可以繼續參加內閣會議。（編輯：韋樞）1140701