早安世界》Meta廣告資訊揭露不全 數發部第2次開罰金額提高至1500萬
Meta廣告資訊揭露不全 數發部第2次開罰金額提高至1500萬元
臉書未依詐欺犯罪危害防制條例（詐防條例）揭露委託刊播者、出資者資訊，數發部5月22日才因平台廣告資訊揭露不完全開罰Meta共100萬元。數發部近期再次收到內政部提交的23件廣告資訊揭露不全案件，調查發現根本原因是Facebook平台廣告服務管理系統缺失，影響層面很廣。這次對Meta重罰新台幣1500萬元，要求30天內改正，若未改正可連續處罰。（看完整報導）
內政部公布防空避難指引 說明防護姿勢、避難位置選擇等應變方式
全民防空演習7月15日起陸續在中部、南部、北部、東部與離島登場。內政部6月30日公布防空避難指引，說明避難位置選擇、防護姿勢及行動指引等3大面向。避難位置以地下空間優先，若在車上無法離開，應壓低身體至車窗以下；面對爆炸威脅應立刻趴下，並保護頭部。（看完整報導）
台英簽署3項協議 深化能源、數位貿易及投資合作
歷時近2年協商，英國駐台代表包瓊郁6月30日與駐英代表姚金祥簽署台英「提升貿易夥伴關係」（ETP）3項領域協議，包括數位貿易、能源與淨零排放及投資。來台見證協議簽署的英國商業貿易部貿易政策部長艾禮遜說，每項領域都代表重要合作契機。行政院表示，台英3項協議有助台灣業者拓展全球經貿網絡，其中在投資協議，特別支持婦女及中小微企業進入國際市場，後續台英雙方將推動關鍵產業合作，優化投資審查程序，並擬定具體合作計畫。（看完整報導）
美軍將領：多國不間斷監控台海 中國極難執行跨水域作戰
中國侵台意圖日漸明顯，美國太平洋陸軍司令克拉克日前表示，美軍花大量時間思考如何挫敗中國跨海入侵，且台海正被多國不間斷監控，多國正在合作，以嚇阻中國發動跨水域作戰。中國成功執行的可能性「非常、非常低」。克拉克指出，美軍的盟友和夥伴也正在區域內執行穿越台海行動，並密切合作建立必要協同作戰能力，以對抗共軍再次採取侵略性、好戰性和脅迫性行動。（看完整報導）
國家公園署呼籲垃圾帶下山 違者開罰
內政部國家公園署6月30日說，登山活動衍生垃圾問題，目前以總量管制、定期清潔維護與無痕山林教育等作法守護高山環境，並辦理環境教育及宣導，呼籲山友將垃圾帶下山，對於任意棄置垃圾者，也將依違反「國家公園法」開罰。（看完整報導）
央行午後調節 新台幣重貶7.22角收29.902元
台股大跌，央行6月30日午後調節新台幣，幾乎沒收6月整體升幅，新台幣兌美元收盤收29.902元，重貶7.22角、貶幅2.41%，匯價創下6月12日以來新低，單日寫下24年來最大貶幅。外匯交易員表示，央行之前也會尾盤調節，但這次出手力道相當驚人，評估有可能是因6月底，調節匯價可能也讓企業財報稍微好看一點。（看完整報導）
北市松山中華里登全台最富里 綜合所得平均破526萬
財政部發布最新綜所稅統計專冊，112年度全國最富里前5名大洗牌，台北市松山區中華里以綜合所得總額平均數衝破500萬元大關，達到526.6萬元，奪下冠軍寶座，擠下竹科新貴集散地新竹市東區關新里。不過中華里中位數只有98.4萬元，顯示相當不均富。中華里西面以敦化北路為界，南側是南京東路4段，鄰近文華東方酒店與小巨蛋，111年度綜合所得總額僅213.7萬元，並未擠入前5名，112年躍居榜首，推測可能與有富者遷入有關。（看完整報導）
汽車隔熱紙透光率前擋至少70%、前側窗40% 明年先納管新領牌車
交通部公布汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引，規定車輛前擋黏貼透光率70%以上、前側窗40%以上隔熱紙，明年首先強制新領牌車輛遵守，並另行公布實施時間點和罰則。值得注意的是，計程車規範較嚴格，除了前擋、前側窗隔熱紙透光率比照一般車輛限制外，後側窗及後（擋）窗透光率均為40%以上。（看完整報導）
香港國安法實施5年 移民港人難回鄉、台人壓抑恐懼續留
Covid-19疫情和反修例運動後，2020年6月30日港區國安法實施，香港近年的寫照有如小說「圍城」中所說：「城裏的人想逃出來，城外的人想衝進去」。5年間有大批港人移民，決定不再回去這個變得陌生的城市；也有台灣人帶著壓抑與恐懼繼續留港工作。（看完整報導）
賴柏佑蔡富丞美國羽球公開賽擊敗自家人 台灣男雙睽違15年摘金
BWF超級300的美國羽球公開賽，6月30日進行的男雙決賽上演台灣內戰，由同為19歲的賴柏佑、蔡富丞，以21比13、21比23、21比15擊敗何志偉、黃睿璿，賽史睽違15年台灣男雙再摘金。教練透露，2人打法互補、個性相仿，很有未來性。台灣男雙前一次在美國羽球公開賽奪冠，已是2010年的事，當時由方介民、李勝木合作拿下。（看完整報導）
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- 早安世界》Meta廣告資訊揭露不全 數發部第2次開罰金額提高至1500萬2025/07/01 07:51
- 2025/06/30 08:00
- 2025/06/29 07:29
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