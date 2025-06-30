澳洲記者成蕾出版回憶錄 描述遭中國關押3年殘酷經歷

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（中央社雪梨30日綜合外電報導）曾遭中國關押3年的澳洲籍記者成蕾近期出書描述這段經歷，她接受日經亞洲（Nikkei Asia）訪問時說，她在關押期間遭到無端殘酷對待，她希望藉這本回憶錄揭發中國當局的不義。

成蕾原本擔任中國環球電視網（CGTN）新聞主播，報導中國經濟及訪問產業界重要人士。她2020年8月遭到中國當局關押，罪名是為境外非法提供國家秘密。她在2023年10月獲釋回到澳洲。

成蕾如今透過公開現身和出版新書「成蕾：自由的回憶錄」（Cheng Lei: A Memoir of Freedom，暫譯），來說出她的這段經歷。書中描述她在中國監禁系統中的痛苦經驗。

成蕾長期被關在北京市國安局看守所，成為編號21003號的囚犯。她告訴日經亞洲：「那段時期我無時無刻都像被摀住嘴，好多事是我不能問也不能說的，我沒有筆可寫。」

2020年8月遭關押後的6個月期間，成蕾先被關在「指定居所監視居住」系統的1個小牢房。這套系統是中國國家安全部在全國各地設置的秘密監禁設施，專門關押被控構成國安威脅的個人，可在未起訴之下最久羈押6個月，且期間不能與家屬或律師接觸。

成蕾描述她在這段關押期間遭受的「無端殘酷對待」，包括被迫每天坐在她堅硬的床鋪邊緣長達13小時，導致她的下背部「痛到無力」，臀部也長繭。

此外，一直有2名警衛在距離她僅40公分的地方監視她，即使她洗澡時也不例外。她並數度遭受長達多個小時的訊問，官員調查她曾發送的簡訊。

成蕾認為，這些對待是以殘酷為目的，「他們想讓你崩潰，想讓你招供，想把你逼到發瘋和自殺邊緣後得到你無法改口的認罪」。

成蕾坦言，她在感到絕望的時候，腦中充滿自殺念頭。她被「指定居所監視居住」1個月後，曾想過用頭撞浴室瓷磚，那是她在牢房裡結束生命的唯一辦法。

成蕾為了應付這一切，她不斷想著朋友和家人，尤其是她2個年幼的孩子。她說：「我會發揮想像力，在腦中想像自己像翻看手機一樣，回憶我人生中所有快樂時光。」

成蕾在2021年2月依「涉嫌向境外非法提供國家機密」罪名遭到正式逮捕，她的案件等到2022年3月才進行閉門審理。

成蕾在「指定居所監視居住」羈押期滿後，她很高興能移往另座監獄與3名女囚共住1間更大牢房，讓她終於能有渴望已久的人際互動。

她在這裡監禁的32個月期間，嘗試為陰鬱的日子注入一些樂趣。她曾用饅頭替1位獄友做成生日蛋糕，還與1名隔壁牢房的獄友用敲牆來創造暗號進行交流，她並教導獄友詩歌和英文歌曲的含義。

成蕾雖然有充分理由對自己的遭遇感到憤恨，但她選擇把注意力聚焦在人性的一面，她甚至發現自己還能同情一些獄警，她說這些獄警有時會表現「人性善意」，例如允許囚犯觀看世界盃足球賽，或是在她要求洗髮精時提供給她。

成蕾表示：「這些獄警很年輕，他們並不屬於這個體制。…我想所有人類都有能力產生很多同情心和同理心，真正邪惡的是當有個體制試圖將其人民的一切人性本能抹殺。」

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成蕾相信，她之所以成為中國當局打擊目標，是北京想報復澳洲政府在2020年4月要求對在中國爆發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）進行獨立調查，而由於她是在澳洲成長，且因身為記者而能接觸到外國外交官，因此被中國國安官員盯上。

成蕾的回憶錄記述她在監禁期間遇到的形形色色人物，她希望這本著作不僅揭發中國國安機制的種種不義，也讓人看見善意的偉大力量，即使是在最殘酷的情境之下。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1140630

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