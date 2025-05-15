關押中國6年 楊恆均致信澳洲總理盼返澳就醫

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（中央社台北15日電）2019年起因間諜罪而關押於中國的澳洲華裔作家楊恆均，今年初致函澳洲總理艾班尼斯，盼澳洲政府協助他返國就醫。楊恆均過去曾向家人表示自己虛弱且病重。

北京法院去年初判處楊恆均死刑緩刑兩年。綜合路透社等外媒近日報導，楊恆均今年1月寫信給艾班尼斯（Anthony Albanese），盼澳洲政府協助他返澳就醫。成功連任的艾班尼斯13日剛率領新內閣宣誓就職。

楊恆均在信中感謝艾班尼斯多次向中國最高領導人關切他的案子及健康狀況，也感謝支持他的人士，「在我蹣跚走過人生最艱難、最黑暗的時候，我感受到你們在我身邊的支持，讓我沉浸於人性的溫暖」。

據報導，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）在聲明中形容她和艾班尼斯都被楊恆均的信件「深深打動」，澳洲政府希望楊恆均能夠返回澳洲，也會繼續替他爭取權益，讓他能獲得適當治療。

楊恆均曾自1989年起在香港、華府等地替中國國安部工作過10年，之後辭職並移居澳洲。他曾是美國哥倫比亞大學的訪問學者，出版過小說，也在網上撰寫關於中國公民社會、政治發展的文章。

楊恆均於2019年在廣州被捕，2021年5月在閉門審判中遭中國法院裁定犯了間諜罪，2024年2月遭判死緩兩年。

「死緩」是死刑緩期執行的簡稱，是中國特有的刑罰制度。死緩期內犯人仍需收押監禁，期間若沒有故意犯罪，即減為無期徒刑；有重大立功表現則可減為有期徒刑；若另有故意犯罪，經查證屬實並由最高人民法院另行覆核才會執行死刑。

楊恆均在寫給家人的信中否認有任何不當行為；他的指導教授與友人馮崇義曾在接受外媒訪問時質疑中國政府捏造間諜罪、對楊恆均政治迫害。

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澳洲政府多次向北京表達對楊恆均案的不滿，並召見中國大使抗議死緩判決。

澳洲廣播公司（ABC）指出，澳中外交關係近年有所突破，中國除了鬆綁對澳洲的貿易限制，也在2023年釋放了澳籍華裔記者成蕾，為楊恆均案帶來一絲曙光。不過，澳洲官員去年曾透露，楊恆均的狀況「非常不同」，幾乎沒有任何進展跡象。（編輯：周慧盈/邱國強）1140515