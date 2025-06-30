台英ETP 3項領域協議簽署 政院：推動雙方關鍵產業合作

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（中央社記者高華謙台北30日電）行政院今天表示，台灣與英國簽署提升貿易夥伴關係（ETP）3項領域協議，內容涵蓋數位貿易、能源與淨零排放以及投資，將有助台灣業者拓展全球經貿網絡，其中在投資協議，特別支持婦女及中小微企業進入國際市場，後續台英雙方將推動關鍵產業合作，優化投資審查程序，並擬定具體合作計畫。

行政院今天發布新聞稿表示，台灣駐英國代表姚金祥與英國駐台代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）今天在台北正式簽署提升貿易夥伴關係（ETP）3項領域協議，包括「台英ETP數位貿易協議」、「台英ETP能源與淨零排放協議」、「台英ETP投資協議」。

行政院指出，自2023年11月台英簽署ETP後，雙方同意參照國際經貿領域最新發展趨勢，就數位貿易、能源與淨零排放及投資3大領域展開談判，歷經近2年討論協商，雙方達成共識並簽署協議。

行政院政務委員楊珍妮強調，英國是世界第6大經濟體，也是台灣在歐洲的第4大貿易夥伴，而台灣是英國在印太地區的第8大貿易夥伴。這次協議展現雙方願意就貿易政策對話合作，將有助於台灣業者拓展全球經貿網絡，雙方並將擬定相關領域具體合作計畫，以落實協議推動執行。

英國商業貿易部貿易政策暨經濟安全部長艾禮遜（Douglas Alexander，前譯：亞歷山大）指出，台灣已是英國潔淨能源產業相關供應鏈主要市場，有顯著成長潛力；而雙邊投資增加，將共同支持科技及先進製造等具有戰略成長性的產業；在數位貿易上，前導的台英數位貿易領航計畫展現對企業無窮價值。尤其英國近期發布「貿易戰略」（Trade Strategy），台英「提升貿易夥伴關係協議」正是此策略的絕佳展現。

行政院表示，台英數位貿易協議是台灣對外簽署的第一個數位貿易協議，雙方確立共同數位貿易原則，為企業與消費者提供開放、包容、安全且公平的數位貿易環境，維護供應鏈網路安全，協助業者降低營運成本並創造新商機。

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行政院表示，能源與淨零排放協議是台灣簽署的第一個國際綠色貿易協議，台英將協力邁向2050淨零排放，也反映雙方對環境永續承諾並提供合作平台，為業者創造綠色貿易機會。

行政院指出，投資協議規範雙方應致力促進雙向投資及便捷投資程序，特別支持婦女及中小微企業進入國際市場。這也是台英首度在協議中納入確保雙方業者投資時的公平競爭環境，並同意參照國際投資協定標準，確保國營事業從事商業活動須遵循商業運作原則與民間企業競爭，雙方也會交流產業補貼政策。未來雙方將推動關鍵產業合作，優化投資審查程序，建立公平友善投資環境。（編輯：潘羿菁）1140630