台英經貿對話會議 英國商貿副大臣：釋經濟成長利多

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（中央社記者楊堯茹台北30日電）2025年台英經貿對話會議今天登場，特別來台主持會議的英國商業暨貿易部副大臣艾禮遜表示，台英經貿對話會議這類的雙邊貿易協商，為雙邊經濟成長釋放更多即時與長期利多機會。

英國商業暨貿易部副大臣艾禮遜（Douglas Alexander，前譯：亞歷山大）29至30日訪台，今天下午與經濟部政次江文若在台北共同主持「2025年台英經貿對話會議」（UK-Taiwan Trade Talks），上午見證台英「提升貿易夥伴關係」（ETP）在3項領域協議的簽署。

根據英國在台辦事處晚間發布的新聞稿，台英產業具互補特性，台英雙方在會中就如何推動AI人工智慧、半導體、能源與先進製造等合作深入交換意見。

艾禮遜於會議中表示，很高興因主持台英經貿對話會議再次來到台灣，對此次訪台的所見所聞印象深刻。台英貿易關係蒸蒸日上，2024年雙邊貿易總額成長至93億英鎊，創下歷史新高，且比2023年成長近8%。英國去年也是台灣最大的歐洲投資來源國。

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艾禮遜提及，英國上星期剛發布了嶄新的「產業戰略」（Industrial Strategy）及「貿易戰略」（Trade Strategy），讓這次經貿對話會議的舉辦時間成為最佳時機。英國「產業戰略」的核心策略是聚焦於高價值產業及高潛力地方聚落來增加投資，提供國際企業與英國更容易快速做生意的嶄新契機。台英經貿對話會議這類的雙邊貿易協商則為雙邊經濟成長釋放更多即時與長期利多機會。

江文若表示，總統賴清德五大信賴產業與英國甫發布的「產業戰略」有許多合作潛力，盼與英方深化關鍵領域的合作，台灣在電信、無人機、低軌衛星等領域是包括英國等全球非紅供應鏈可信賴的夥伴。台灣與英國均是民主與自由貿易的支持者，盼與英國共同維護區域貿易的繁榮與穩定。（編輯：林興盟）1140630