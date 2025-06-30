台英簽ETP 3領域協議 外交部：經貿關係新里程碑

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（中央社記者楊堯茹台北30日電）歷時近兩年協商，台英簽署ETP在3項領域協議，包括數位貿易、能源與淨零排放及投資。外交部今天表示，樂見台英經貿關係邁向新里程碑，將鏈結各部會推動以價值為基礎的經貿合作新頁。

英國駐台代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）今天與駐英代表姚金祥，在英國商業暨貿易部副大臣艾禮遜（Douglas Alexander）見證下，簽署台英「提升貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership, ETP）在3項領域協議，包括數位貿易、能源與淨零排放及投資。

外交部晚間發布新聞稿指出，對此表示歡迎，並樂見台英經貿關係邁向新的合作里程碑。

外交部說明，ETP協議於2023年11月簽署，是台灣與歐洲國家首個制度性經貿架構，深具指標性意義。今天台英再針對雙邊關切的重要領域個別簽署支柱協議，將進一步推升雙邊經貿關係。

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外交部說，台英關係近年具長足進展，英國政府6月曾派遣英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」（HMS Spey）穿越台海，並發布「戰略防衛檢討」及「國家安全戰略」關切台海和平與穩定。6月26日英國發布脫歐後首份「貿易戰略」指出，英國將在ETP架構下，持續深化與台灣的經貿夥伴關係。

外交部強調，將在台英雙邊的良好基礎上，持續積極拓展「總合外交」，鏈結各部會共同推動以價值為基礎的經貿合作新頁。（編輯：林克倫）1140630