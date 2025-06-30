台英經貿對話會議 經部：合作擴及商用無人機等領域

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（中央社記者劉千綾台北30日電）台英經貿對話會議今天登場，經濟部表示，台英產業互補，今年合作擴大到先進綠色鋼鐵技術和商用無人機等領域。此外，台灣為出口導向國家，英國規劃2027年實施碳邊境調整機制，也希望透過相關平台持續與英方討論執行細節。

經濟部次長江文若今天在台北與英國商業貿易部貿易政策暨經濟安全副部長艾禮遜（Douglas Alexander）共同主持2025年台英經貿對話會議。

經濟部國際貿易署晚間發布新聞稿表示，江文若在會中分享國際及台灣經濟展望、台灣在國際產業供應鏈韌性角色，並說明政府努力協助廠商因應全球地緣政治衝突與貿易環境變動所帶來的衝擊，強調台灣與英國均是民主與自由貿易的支持者，盼與英國共同維護區域貿易的繁榮與穩定。

貿易署表示，台英產業具互補特性，雙方已在AI、半導體、先進製造、綠能等領域推動合作，今年擴大到先進綠色鋼鐵技術及商用無人機等領域。

江文若表示，賴總統五大信賴產業與英國甫發布的產業戰略有許多合作潛力，盼與英方深化關鍵領域的合作，台灣在電信、無人機、低軌衛星等領域是英國可信賴的夥伴。AI領域方面，經濟部透過法人AI試製線，協助中小企業以AI開發新產品及培育AI實作人才。

此外，江文若指出，台灣為出口導向國家，關心英國將於2027年實施的碳邊境調整機制（CBAM）相關進展，並希望透過相關平台持續與英方討論執行細節。

艾禮遜表示，台英貿易關係蒸蒸日上，去年雙邊貿易總額成長至93億英鎊，創下歷史新高，且比2023年成長近8%。英國去年也是台灣最大的歐洲投資來源國。

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艾禮遜表示，英國上週剛發布嶄新的「產業戰略」及「貿易戰略」，讓這次台英經貿對話會議的舉辦時間成為最佳時機。「英國產業戰略」的核心策略是聚焦於高價值產業及高潛力地方聚落來增加投資，以驅動經濟成長，提供國際企業與英國更容易快速做生意的嶄新契機。

貿易署表示，英國是台灣重要經貿夥伴，2024年英國是台灣在歐洲地區第4大貿易夥伴及台灣在歐洲最大外資來源國。（編輯：張均懋）1140630