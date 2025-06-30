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賴總統接見英國商貿副大臣 盼共創印太經貿新格局

2025/6/30 16:30
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（中央社記者葉素萍台北30日電）總統賴清德今天上午接見英國商業暨貿易部副大臣艾禮遜（Douglas Alexander，前譯：亞歷山大），他期盼英國能公開支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），共同創造共榮發展的印太經貿新格局。

總統府下午發布新聞稿，賴總統說，台英關係越來越密切，除了在離岸風電、創新科技以及文化教育等領域持續加強合作，也在經貿、能源及農業等關鍵領域，建立定期對話機制。

總統指出，英國是台灣在歐洲第4大貿易夥伴、第2大投資來源國以及第3大投資目的地國。前年台灣和英國簽署「提升貿易夥伴關係協議」，是台灣與歐洲國家簽署的第一個制度化經貿架構；很高興台英今天針對「投資」、「數位貿易」以及「能源與淨零排放」等領域，再簽署3項子協議，有助推升雙邊經貿合作。

總統感謝英國政府長期支持台海和平穩定，英國發布「戰略防衛檢討」及「國家安全戰略」2份報告，反對任何單方面改變台海現狀企圖，不僅展現台英目標一致，也彰顯印太與跨大西洋區域的安全繁榮密不可分。

賴總統提到，英國下議院去年11月通過友台動議，明確指出聯合國大會第2758號決議，沒有建立中華人民共和國對台灣的主權，也沒有決定台灣在聯合國的地位。英國政府也回應此動議，首度公開表達對2758號決議的立場，表示反對任何擴大解釋該決議來改寫歷史的企圖。對此，他要代表台灣人民表達最由衷感謝。

賴總統認為，台灣和英國在科技產業具有高度互補優勢，面對全球供應鏈重組等國際經貿局勢，是密不可分的關鍵夥伴，期盼英國公開支持台灣加入CPTPP，共同創造共榮發展的印太經貿新格局。

艾禮遜指出，今早雙邊已簽署「提升貿易夥伴關係（ETP）」3項合作協議，將為彼此未來的合作提供清晰框架，也為擴大兩國市場准入與塑造奠定堅實基礎。

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艾禮遜提到，賴總統推動的「五大信賴產業」與英國近期公布的產業與貿易策略高度契合，涵蓋潔淨能源、半導體及先進製造等領域；他說，昨天有幸參訪台灣太空中心，英國的專業技術與可信賴的標準，能在衛星技術、綠色能源與網路安全等領域，提供有意義的解決方案。

艾禮遜表示，台灣正尋求資本多元並建立全球夥伴關係，相信英國是一個強大且具雄心的投資目的地。尤其對於在機器人、潔淨科技與先進產業領域居於領先地位的台灣企業而言，英國的市場穩定、開放，並與台灣對高科技、永續未來願景相契合，期待在更多方面深化合作。（編輯：林興盟）1140630

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