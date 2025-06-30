央行午後調節 新台幣重貶7.22角收29.902元

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（中央社記者蘇思云台北30日電）台股大跌，央行今天午後調節新台幣，幾乎沒收6月整體升幅，新台幣兌美元今天收盤收29.902元，重貶7.22角、貶幅2.41%，匯價創下6月12日以來新低，單日寫下24年來最大貶幅，台北及元太外匯市場總成交金額也放大到24.845億美元。

新台幣升值帶來台廠匯損壓力及外資期貨淨空單增加等因素影響，台股今天開低走低，加上台積電尾盤遭萬張賣單殺出，指數壓低終場收22256.02點，下跌324.06點。三大法人同步賣超，合計賣超45.34億元。

外匯交易員表示，外資動向不大，但出口商月底持續拋匯，加上上週升值太快，「大家（出口商）都進場拋匯」，央行今天是「真槍實彈」進場調節，不僅中午有先調節，下午3時更加大力道，出現單日重貶7.22角的紀錄。

新台幣兌美元今天開盤價為29.16元，最高29.048元、最低29.902元，最後收29.902元。新台幣今天同步收月線跟季線，6月升幅幾乎抵銷，月線累計升值2.7分或0.09%，月線連3紅，第2季累計升值3.28元、升幅10.97%，季線翻紅，也創下史上最大單季升幅。

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外匯交易員指出，央行之前也會尾盤調節，但今天出手力道相當驚人，評估有可能是因6月底，調節匯價可能也讓企業財報稍微好看一點。

根據央行統計，美元指數走弱0.03%，亞洲貨幣多數走升，韓元升值0.44%，日圓升值0.24%，人民幣跟新加坡幣都升0.05%，新台幣重貶2.41%。（編輯：林興盟）1140630