台積電尾盤遭摜壓跌20元 台股下跌324點收22256點

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（中央社記者何秀玲台北30日電）因新台幣升值帶來台廠匯損壓力及外資期貨淨空單增加等因素影響，台股今天開低走低，加上台積電尾盤遭萬張賣單殺出，指數壓低終場收22256.02點，下跌324.06點，跌幅為1.44%，成交金額為新台幣3542.68億元。

權王台積電今天盤中呈現平盤附近狹幅整理，尾盤遭到1萬863張賣單殺出，終場跌勢擴大，收在1060元，下跌20元。

凱基投顧表示，關稅政策將導致下半年經濟增長放緩與通膨壓力並存，觀察是否造成企業獲利進入下修週期。

台股今天收黑，電子股下跌1.48%、金融股下跌1.47%；代表中小型股票的櫃買指數下跌0.98%。

其他權值股方面，鴻海下跌4元收161元，跌幅2.42%；聯發科下跌35元，收1250元；廣達上漲2元，收274.5元。

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外資看好AI伺服器與ASIC需求成為主流動能，印刷電路板概念股今天表現亮眼，德宏和凱崴分別以28.1元和11.15元攻上漲停；建榮上漲7.4%，金像電一度以303.5元攻上漲停，最後收295元，上漲6.88%。

暑假將至，遊戲概念股也表現強勢。昱泉以25.6元攻上漲停，歐買尬和網龍股價分別上漲3.92%、3.34%。（編輯：張良知）1140630