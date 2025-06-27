台積電登榜百大最具影響力企業 時代雜誌：為萬事萬物提供「大腦」
2025/6/27 19:53（6/27 20:31 更新）
（中央社紐約26日綜合外電報導）美國時代雜誌（TIME）今天公布2025年全球百大最具影響力企業（TIME 100 Most Influential Companies）名單，被譽為台灣「護國神山」的台積電再度上榜。
時代雜誌全球百大最具影響力企業共有5大類，包括開拓者（Pioneers）、領導者（Leaders）、創新者（Innovators）、巨擘（Titans）及顛覆者（Disruptors）。
在巨擘企業方面，台積電與美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）、串流影音服務Netflix、臉書母公司Meta、亞馬遜公司（Amazon）、人工智慧（AI）新創公司OpenAI等企業一起入榜。
時代雜誌指出，全球最大晶片製造商台積電為從智慧型手機到資料中心等萬事萬物提供「大腦」，尖端AI晶片需求激增幫助台積電今年首季營收超出分析師預期。
時代雜誌提及，這些晶片使台積電處於美中貿易戰的中心，成為受到AI未來發展牽動的地緣政治緊張局勢焦點所在。
透過 Google News追蹤中央社
除了台積電，荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）也上榜。
美國AI晶片大廠輝達（NVIDIA）、韓國大廠三星電子（Samsung Electronics）今年榜上無名。（譯者：陳正健/核稿：何宏儒）1140627
延伸閱讀台積電法說第1季獲利創同期新高 每股純益13.94元時代雜誌2021年百大最具影響力企業 台積電榜上有名2025年全球50大最有價值企業 台積電躋身第10OpenAI年化營收飆至100億美元 每周活躍用戶5億
- 台積電登榜百大最具影響力企業 時代雜誌：為萬事萬物提供「大腦」2025/06/27 19:53
- 2025/06/26 16:16
- 2025/06/26 14:01
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
力旺記憶體於台積電N3P製程完成驗證 搶攻AI和HPC