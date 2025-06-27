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台積電登榜百大最具影響力企業 時代雜誌：為萬事萬物提供「大腦」

2025/6/27 19:53（6/27 20:31 更新）
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圖為台積電標誌。（中央社檔案照片）
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（中央社紐約26日綜合外電報導）美國時代雜誌（TIME）今天公布2025年全球百大最具影響力企業（TIME 100 Most Influential Companies）名單，被譽為台灣「護國神山」的台積電再度上榜。

時代雜誌全球百大最具影響力企業共有5大類，包括開拓者（Pioneers）、領導者（Leaders）、創新者（Innovators）、巨擘（Titans）及顛覆者（Disruptors）。

在巨擘企業方面，台積電與美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）、串流影音服務Netflix、臉書母公司Meta、亞馬遜公司（Amazon）、人工智慧（AI）新創公司OpenAI等企業一起入榜。

時代雜誌指出，全球最大晶片製造商台積電為從智慧型手機到資料中心等萬事萬物提供「大腦」，尖端AI晶片需求激增幫助台積電今年首季營收超出分析師預期。

時代雜誌提及，這些晶片使台積電處於美中貿易戰的中心，成為受到AI未來發展牽動的地緣政治緊張局勢焦點所在。

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除了台積電，荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）也上榜。

美國AI晶片大廠輝達（NVIDIA）、韓國大廠三星電子（Samsung Electronics）今年榜上無名。（譯者：陳正健/核稿：何宏儒）1140627

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