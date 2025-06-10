OpenAI年化營收飆至100億美元 每周活躍用戶5億

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（中央社紐約9日綜合外電報導）人工智慧（AI）新創公司OpenAI今天表示，截至6月，其年化營收已飆升至100億美元，在AI應用蓬勃發展的環境下，該公司有望實現全年營收目標。

路透社報導，OpenAI的年度營收預測是根據目前的營收來估算，而2024年12月的年度營收預估為55億美元。隨著其廣受歡迎的ChatGPT人工智慧模型的採用與使用量增加，OpenAI營收強勁成長。

此數字代表OpenAI將逐步實現先前與投資者分享的2025年營收目標127億美元。

OpenAI發言人證實，這100億美元的營收中不包括來自OpenAI投資人微軟（Microsoft）的授權收入，以及大型的一次性交易。美國財經媒體CNBC率先披露相關細節。

鑑於OpenAI去年虧損約50億美元，它的營收里程碑凸顯其營收規模遠遠領先競爭對手，儘管其它競爭對手也受惠於AI日益普及。

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OpenAI於3月表示，將在由日本軟銀集團（SoftBank Group）領軍的新一輪融資中集資高達400億美元，公司估值達3000億美元。

自從ChatGPT聊天機器人推出以來，它在兩年多時間裡已為消費者與企業推出一連串訂閱服務。截至今年3月底，OpenAI的每週活躍用戶已達到5億。（譯者：屈享平/核稿：劉淑琴）1140610