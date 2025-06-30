美中談判助漲美股 法人：關注新台幣升值與對等關稅

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（中央社記者何秀玲台北30日電）市場喜見美中貿易談判最新進展，激勵美股27日收紅，那斯達克和標準普爾500指數創歷史新高。法人表示，第3季將至，關注新台幣升值對國內廠商財報的潛在衝擊；另外，美國對等關稅90天豁免期將於7月9日屆滿，如何調整關稅稅率及與各國談判成果，都備受矚目。

美國總統川普29日表示，對大部分國家的對等關稅90天暫緩期7月9日期滿後不打算延長，除非已與美國達成協議，否則華府將通知懲罰性關稅生效。法人指出，若對等關稅恢復徵收，將增加台廠供應鏈成本壓力，須密切關注國際政策動向。

美股27日表現，道瓊工業指數終場上漲432.43點，或1.00%，收在43819.27點；標準普爾500指數上漲32.05點，或0.52%，收在6173.07點；以科技股為主的那斯達克指數上漲105.55點，或0.52%，收在20273.46點；費城半導體指數上漲3.529點，或0.06%，收在5544.988點。

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台股27日漲87.74點，收在22580.08點，成交值新台幣3640.31億元。三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超206.76億元；其中，自營商賣超152.80億元，投信買超25.83億元，外資及陸資買超333.73億元。

凱基投顧表示，27日台股尾盤收紅K棒，成交金額萎縮至3640億元，尚屬價穩量縮格局，短中多格局仍在延續，不過成交金額應儘快回到20日均量水準，否則須提防拉回，6月20日高點22089點沒正式失守前，台股多頭格局有機會延續。（編輯：楊凱翔）1140630