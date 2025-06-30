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早安世界》7月新制：護照線上申換條件放寬、北市公私立學校免洗餐具收費

2025/6/30 08:00
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圖為台灣護照。（中央社檔案照片）
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7月新制：護照線上申換條件放寬、北市公私立學校免洗餐具收費

7月1日起有多項攸關民眾權益的新制上路，包括線上申換護照條件放寬，凡是符合在台有戶籍的成年人、護照已逾期或所餘效期少於6個月且未遺失，可使用「自然人憑證」在外交部領事事務局相關網頁線上申換護照；飼養於室內的貓咪，外出時會使用提籃、推車等避免逃脫措施者，不再強制施打狂犬病疫苗。中央社整理完整的新制內容，帶讀者一次了解。（看完整報導

團結國家第三講 總統：每個關鍵時刻都有公民力量

總統賴清德29日在「團結國家十講」第三講主談「憲政體制」，強調台灣社會歷經7次修憲，也分別說明包括總統及五院等憲政機關各自的權利。他指出，立法院情況是民主的問題，民主紛爭要用更大的民主來解決。他並表示，台灣社會潛藏非常珍貴的公民力量，在每個關鍵時刻都會有公民挺身而出守護國家。總統強調，身為總統，有責任維護憲法的五權分立，確保國家體制的完善。（看完整報導

香港社民連政治壓力下解散 泛民主黨派5年幾乎清光 

成立19年的香港政黨社會民主連線29日宣布解散，這代表被用來打壓異議的香港地區國安法實施5年來，當地民主黨派幾乎全都關門。社民連主席陳寶瑩表示，面對「強大政治壓力」及考慮各方因素，包括對會員及支持者的影響，只好沉痛宣布解散。她表示，在現今的骨牌效應下，社民連不會是最後一個宣布「自願解散」的組織。社民連解散後，香港泛民政黨僅餘近年不太活躍的民協。（看完整報導

30日高溫炎熱新竹以南留意午後雷陣雨 未來一週天氣一圖看懂

氣象署表示，30日高溫炎熱，各地高溫約32至35度，大台北地區及台南、高雄近山區可能出現攝氏36度以上高溫，新竹以南、各地山區午後留意局部短暫雷陣雨，中南部也可能出現局部較大雨勢。7月1日至3日受到太平洋高壓較強的影響，各地大多為晴到多雲、高溫炎熱，北部地區可能出現37度高溫。（看完整報導

專題／從全球野心到現實反噬 中國一帶一路連結歐亞非願景裂解

中國推動「一帶一路」倡議12年，視其為外交手段與全球經濟整合藍圖，但這項大外宣為共榮共享的戰略企圖，現實中持續深陷國際質疑與現實挑戰的漩渦。12年來，至少150個國家簽署合作協議加入，卻也留下債務陷阱、效益不彰等批判與攻訐。隨著多國陸續退出、債務危機頻傳，加上自身經濟不振，從歐洲、亞洲到非洲，「一帶一路」的地圖裂痕不斷擴大中。（看完整報導

專題／台灣脫離豬病疫區拚肉品外銷 生鮮聚焦日本加工盼進軍美國

台灣曾是豬肉外銷大國，日本更曾是台灣生鮮豬肉的主要出口市場；然而，1994年爆發大規模口蹄疫，數百萬頭豬隻遭撲殺，養豬場、肉品加工廠發生倒閉潮，外銷失去競爭力，出口中斷。直到2020年台灣成功獲認證為口蹄疫非疫區，台灣生鮮豬肉重啟外銷契機。今年5月，台灣成為三大豬病非疫國，繼菲律賓與新加坡後，農業部下個目標是生鮮豬肉能出口到日本，加工肉品有望進軍美國。（看完整報導

熱浪肆虐義大利西班牙破40度 義國多地擬禁高溫時段工作

歐洲熱浪來襲，部分國家氣溫飆破攝氏40度。義大利對17個城市發布高溫紅色警報，多個地區正考慮在一天中最炎熱時段禁止部分工作活動。專家將南歐熱浪頻率和強度日益增加歸因於氣候變遷，西班牙國家氣象局警告，今年6月預計將成為史上最熱的一個月。有「冰城」之稱的中國東北城市哈爾濱近日也出現攝氏30多度的高溫天氣，難耐暑熱的學生夜間在宿舍樓下搭帳篷睡覺，引發關注。（看完整報導

國際原子能總署署長：伊朗濃縮鈾可能在數月內重啟生產

美國於伊朗當地時間22日轟炸伊朗的3處核設施。伊朗外交部長阿拉奇表示，核設施受損程度「嚴重」，但具體細節尚不清楚；美國總統川普堅稱，伊朗的核計畫已倒退「數十年」。根據國際原子能總署署長葛羅西說法，儘管伊朗多處核設施遭美國和以色列攻擊受損，但伊朗恐怕能夠「在數月內」開始生產濃縮鈾。他並坦承，不知道伊朗的高濃縮鈾庫存可能在哪裡。（看完整報導

蘇丹紅辣椒粉食安風暴 監院糾正食藥署有失把關之責

2022至2024年2月間，6家食品業者自境外輸入28批、共28萬公斤含蘇丹色素的辣椒粉，經民眾檢舉，政府追查後下架及封存辣椒粉及相關產品超過70萬公斤。監察院認為食藥署有失邊境把關責任，因此通過糾正。食藥署回應，針對邊境查驗管制蘇丹色素，將對國外製造廠進行源頭管理、對有疑慮產品阻絕境外及將加強監管國內蓄意違規業者力道，避免事件重演。（看完整報導

統一獅上半季封王隊史第18座季冠軍 TPBL元年新北國王稱霸

中職統一7-ELEVEn獅與樂天桃猿保留比賽，29日從4局上、1分領先打起，終場以4比1搶勝，如願拋下上半季封王彩帶，拿下隊史第18座季冠軍。獅隊陳傑憲形容「一切都很剛好」，並透露今年球季做出改變，賽後野手會聚集，希望大家參與賽後討論，把精神凝聚起來，「相信我們下半季會不一樣」。同日，台灣職業籃球大聯盟（TPBL）總冠軍賽最終第7戰，新北國王隊靠著林書豪屢次命中外線助球隊拉開比數，終場以108比89擊敗高雄全家海神隊，如願收下元年總冠軍。（看完整報導

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