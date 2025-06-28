早安世界》法院組織法修正三讀 社會矚目案件若裁准可直播

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法院組織法修正三讀 社會矚目案件若裁准可直播

立法院會27日在藍白人數優勢下，經表決三讀修正通過法院組織法部分條文，明定法庭直播的規定，法律審採「原則公開、例外不公開」，事實審採「原則不公開、例外公開」，但審理涉及重大公共利益或社會矚目案件，得依當事人聲請或依職權裁定以適當方式實施公開播送。綠營質疑這次修法是拿法庭直播交換「藍白合救罷免」，民眾黨則表示，台灣距離更公開透明、更進步友善人民的司法系統，真正跨越了一步。司法院對法案三讀深表遺憾，並表示仍會堅守職責、維護人民訴訟權，讓法官可安心審判。（看完整報導）

新台幣狂飆衝28元 央行踩煞車尾盤翻貶收29.18元

新台幣升值氣焰高漲，27日盤中強勢突破29元整數關卡，睽違3年多重返28元，不過央行尾盤表態，出手沒收逾2角的升幅，匯價由升轉貶，收盤收29.18元，小貶1.5分。本週累計升值3.49角，週線連3升。匯銀人士分析，金融市場降息題材仍在發酵，下一步先觀察聯準會7月舉動；另外，如果AI題材持續發燒拉動出口效果超乎預期，也將提供支撐。（看完整報導）

近台颱風下半年估3至5個 7月起增濱海風力預報強化防災

中央氣象署27日舉辦「颱風季展望」記者會，氣象預報中心主任陳怡良表示，今年截至目前為止，西北太平洋僅有2個颱風生成，儘管較氣候平均值4.3個少，但以往同期還未出現或僅1個颱風的情形，今年還不算極端。預估下半年鄰近台灣的颱風數量為3至5個，屬於正常。7月起，颱風警報期間風力預報將新增「濱海鄉鎮風力預報」，強化防災應變與決策參考。（看完整報導）

罷免幽靈連署案 國民黨台中黨部偽造逾4000名冊34人遭訴

罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純提案涉幽靈連署案，台中地檢署27日偵結，總計查出偽造提議名冊4258份、起訴34人。檢察官認為，涉案國民黨台中市黨部第一組總幹事伍康龍、書記長陳劍鋒等人恣意利用黨員資料，集體、大量偽造提議名冊，影響中選會、市選委會審核正確性與被冒名者行使罷免權的自由意志，挑戰憲政秩序衝擊深遠，非一般偽造文書、違反個資法案件所能比擬。伍康龍、陳劍鋒涉謀劃指揮且事後均有滅證行為，建請法院從重量刑。（看完整報導）

疾管署：10月起不再提供6至49歲無高風險者公費COVID疫苗

衛福部疾管署27日表示，今年秋冬公費COVID-19疫苗將採購莫德納LP.8.1疫苗277萬劑及Novavax JN.1疫苗30萬劑；10月起僅供10類高風險對象，6歲至49歲無高風險民眾不再提供公費接種，是COVID-19疫苗3年來首度修正接種對象。疾管署發言人羅一鈞說明，COVID-19每年重症與死亡持續下降，去年也退出10大死因，且過去幾年世衛組織與歐洲日韓等多國陸續調整普遍接種策略以風險族群為對象，美國也已預告將做相同調整，因此經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議做出決議。（看完整報導）

中國啤酒與熱軋鋼品初步認定傾銷台灣 7/3起提高課稅4個月

財政部27日表示，對中國產製進口啤酒與特定熱軋扁軋鋼品反傾銷稅調查案，財政部與經濟部初步認定有傾銷，為防止台灣產業繼續受害，7月3日起對產品課徵臨時反傾銷稅，為期4個月；啤酒課徵稅率為13.13%到64.14%，熱軋鋼品課徵稅率16.9%至20.15%。（看完整報導）

5月景氣燈號退至綠燈 AI與關稅左右下半年經濟表現

國發會27日公布5月景氣燈號，受到傳產走疲、國人購車觀望影響，燈號跌破代表景氣趨熱的黃紅燈區間，轉呈綠燈。國發會官員表示，下半年景氣前景充滿不確定性，雖有AI剛性需求支撐，關稅發展仍是未定數，必須密切關注發展。（看完整報導）

香港國安法實施滿5年社民連預告解散 泛民陣營完全消失

香港社會民主連線27日預告解散，泛民主派較具代表性黨派至此完全消失。社民連於2006年成立，是泛民主派重要成員之一，主張反對官商勾結、擁護主權在民、堅持基層立場，成立以來一直走抗爭路線，持續在議會或街上舉行集會示威，以爭取民主選舉及表達對各種問題的不滿，曾在立法會占有3席地位，前主席梁國雄及前副主席岑子杰因泛民主派初選案被判入獄，梁國雄仍在囚，岑子杰日前刑滿出獄。（看完整報導）

日本9屍命案死囚白石隆浩伏法 石破內閣首度執行死刑

日本2017年發生震驚社會的「座間9屍命案」，受害者年齡介於15歲到26歲，其中包含高中生與大學生，被告白石隆浩透過社群網站尋找想死的年輕人，並把這些人約到自己的公寓，兩個月內殺害8女1男，2020年一審被判死刑，並在27日伏法。這是日本政府2022年7月後再度執行死刑，也是石破茂政府上任後第一次執行。（看完整報導）

台灣漫畫家前進義大利掀旋風 書店台漫銷售一空

台灣漫畫家LonLon與柯宥希7日至22日間橫跨羅馬、米蘭等地巡迴舉辦10場推廣活動，LonLon的「再見信天翁」透過野鳥救援志工故事，曾獲金漫獎年度漫畫大獎；柯宥希則以「小丑醫生」呈現特殊職人陪伴病童的溫柔實錄，於2021年獲日本國際漫畫賞銀獎。各場活動中，LonLon與柯宥希分享創作理念並為讀者簽繪，吸引大批義大利漫迷參與交流，其中羅馬Jaku漫畫店場次尤為熱烈，讀者踴躍互動，當天台漫作品銷售一空。（看完整報導）

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