日本9屍命案死囚白石隆浩伏法 石破內閣首度執行死刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京27日綜合外電報導）日本2017年發生震驚社會的「座間9屍命案」，被告白石隆浩2020年一審被判死刑，並在今天伏法。這是日本政府2022年7月後再度執行死刑，也是石破茂政府上任後第一次執行。

2017年10月，神奈川縣座間市一處公寓內發現9具男女遺體，檢方認為白石隆浩透過社群網站約出被害人，在座間市的住處加以性侵、奪取現金並殺害，依強盜殺人等罪起訴白石。

日本放送協會（NHK）與日本TBS電視台報導，受害者年齡介於15歲到26歲，其中包含高中生與大學生，當時白石透過社群網站尋找想死的年輕人，並把這些人約到自己的公寓，2017年8月起僅僅兩個月就殺害8女1男。

影片來源：TBS NEWS DIG Powered by JNN

東京地方法院2020年12月一審判處白石死刑。白石事後撤回上訴，2021年1月受理上訴期間截止後，白石死刑定讞。他今天上午在東京拘留所伏法。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這是東京秋葉原隨機殺人案的死囚加藤智大2022年7月伏法後，日本政府再度執行死刑，也是石破政府去年上任以來第一次執行死刑。

截至2023年12月，日本約有107名死刑犯等待執刑，日本政府法務省（相當於法務部）告訴法新社，所有死刑皆以絞刑方式執行。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1140627