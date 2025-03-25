前死囚袴田巖獲逾2億日圓補償 日本史上最高紀錄
2025/3/25 14:29（3/25 14:42 更新）
（中央社東京25日綜合外電報導）日本89歲男子袴田巖曾是全球遭關押最久的死囚，已獲判無罪定讞。靜岡地院裁定，將提供約2億1700萬日圓（約新台幣4800萬元）補償，律師團稱寫下日本刑事補償史上最高紀錄。
袴田巖被控於1966年在靜岡縣殺害一家4口，一度在1980年被判死刑定讞。經過二度聲請再審，靜岡地方法院2014年同意再審，讓袴田巖在被捕約48年後獲釋，成為全球遭關押最久的死囚。
靜岡地院2024年9月26日做出判決，認定調查機關捏造證據，判決袴田巖無罪。由於檢方不提出上訴，終告無罪定讞。日本媒體及檢警針對纏訟58年的最終結果，分別向袴田巖致歉。
袴田巖的律師團針對他被不當關押47年7個月，於2025年1月請求國家補償約2億1700萬日圓。日本刑事補償法規定，因刑案遭關押的人若獲判無罪，可向國家請求每天上限1萬2500日圓的補償金。
「朝日新聞」報導，袴田巖的律師團今天召開記者會宣布，靜岡地院昨天裁定，將依照律師團請求，提供法定上限金額的刑事補償。
袴田巖被拘留47年7個月，其中約33年是以死囚身分被關押。靜岡地院表示：「（袴田巖）承受精神上與身體上極為巨大的痛苦。」
透過 Google News追蹤中央社
擔任袴田巖律師團事務局長的律師小川秀世說：「這是搜查機關捏造證據的死刑案件，理所當然要獲得最高額補償金。」
律師團還表示，為了追究檢警的搜查責任，計劃另外提起訴訟，要求提供國家賠償。（譯者：楊惟敬/編輯：曾依璇）1140325
延伸閱讀日本重審58年前強盜殺人案 前職業拳擊手袴田巖死刑改判無罪日本前死囚袴田巖再審獲無罪 判決後首現身慶祝「無罪勝利」袴田巖被控殺人纏訟58年改判無罪定讞 日媒及檢警致歉媒體查出凶手警方卻不抓人 日本記者清水潔揭共犯結構死刑部分合憲但限縮適用範圍 憲法法庭判決理由一次看捲殺人冤案16年無罪確定 林金貴感謝法院還清白美國非裔男陷性侵冤案近50年 新DNA證據洗清不白之冤
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。