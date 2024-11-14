司法界籲檢討死刑存廢 日本政府拒絕：死刑不可廢

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（中央社記者戴雅真東京14日專電）日本司法界人士和學者要求日本政府在政府和國會內部開設會議，從根本上檢討死刑制度存廢。對此，日本官房長官林芳正今天表示，對於情節重大的凶惡犯罪，死刑的存在不可避免，政府不考慮開設相關會議。

日本放送協會（NHK）報導，日本律師聯合會等呼籲討論死刑制度存廢的司法界人士和學者今天彙整報告，建議日本政府應該在政府和國會內部開設會議，從根本上檢討死刑制度。

對此，林芳正今天在記者會表示，「死刑制度的存廢，是涉及我國刑事司法制度核心的重要問題，因此應該從國民輿論、實現社會正義等角度，慎重進行檢討」。

他指出，目前國民輿論多數認為，對於極其惡質和凶惡的犯罪，判處死刑是不可避免的。考慮到這類凶惡犯罪往後不會斷絕，對於罪責重大的人，判處死刑也無可避免，政府認為廢除死刑制度並不合適。

主張檢討死刑存廢的報告中指出，考慮到近來曾被判處死刑的袴田巖於再審中獲判無罪，顯示現行死刑制度可能會基於錯誤的審判而執行死刑，導致無法挽回的後果。

報告認為，需要檢討在沒有死刑制度的情況下，是否能夠消除國民對於凶惡犯罪的恐懼和不安，呼籲在政府和國會內部開設一個針對這些問題進行檢討的會議。

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袴田巖被控1966年在靜岡縣殺害擔任味噌製造公司專務的一家四口後，一度在1980年被判決死刑定讞。經過二度聲請再審，靜岡地方法院2014年做出同意再審決定，讓袴田巖在被捕後約48年獲得釋放，成為全球遭關押最久的死囚。

靜岡地院2023年10月進行再審的首度公開審理，今年9月26日做出判決，認定調查機關捏造證據，判決袴田巖無罪，並在10月9日檢方放棄上訴後，讓這起纏訟58年的刑事訴訟終告塵埃落定。（編輯：田瑞華）1131114