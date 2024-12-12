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日本「紀州唐璜」野崎幸助命案 小55歲妻子獲判無罪

2024/12/12 18:40（12/12 19:29 更新）
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影片來源：ANNnewsCH

（中央社記者戴雅真東京12日專電）被稱為「紀州唐璜」的日本和歌山田邊市資產家野崎幸助2018年死於興奮劑過量，時年77歲。小他55歲、現年28歲的妻子須藤早貴被控殺人罪，今天在和歌山地方法院獲判無罪。須藤早貴聽到判決後雙肩顫動、啜泣聲迴盪在法庭中。

「產經新聞」報導，審判長福島惠子在判決理由中表示，「野崎服用興奮劑的時段相當長，沒辦法推認是（須藤）給他服用了興奮劑，無法完全排除他個人誤服而攝取過量的可能性。」

須藤在庭審時全面否認指控，主張「我沒有殺人」。她坦承在野崎去世的前一個月與毒販接觸，但強調「是野崎委託我購買興奮劑」，並提到野崎可能是自殺或誤服。

在缺乏直接證據的情況下，檢方從今年9月至11月7日共舉行了18次庭審，罕見傳喚多達28名證人。一名向須藤早貴販售興奮劑的毒販作證表示，「曾經賣給她4到5克的興奮劑。」

檢方提出一系列間接證據，像是透過智慧型手機的應用程式發現，野崎死亡當天，須藤早貴在家中1樓、2樓之間，來來回回走動8次。她還在野崎去世前後，在網路上搜尋「興奮劑」、「死亡」、「完全犯罪」等關鍵字。

根據檢方提出的搜尋與影片閱覽記錄，須藤在事件發生前4個月的2018年1月24日搜尋過「為遺產而謀財害命的5個女人」，3月31日搜尋了「老人、死亡」、「老人、完全犯罪」，4月7日搜尋「興奮劑、攝取過量」、「興奮劑、死亡」。另在4月22日看過影片「把遺產全部留給妻子的遺囑範例」。檢方以此主張，須藤是有計劃實施犯罪。

檢方表示，須藤的作案動機是為了獲取野崎高達13億日圓的遺產，認為她「為了輕鬆享樂而謀財害命，動機極為惡劣，對人命的漠視令人震驚」，對被告求處無期徒刑。

須藤則辯稱，搜尋那些關鍵字是因為「喜歡研究奇特案件」，堅持只是出於興趣。她還曾在法庭上抱怨死者，稱「希望他也考慮一下別的死法，他在那個時間點死去，害我多年來被當成殺人犯。」

對於檢方持有的只是間接證據，辯方表示，「無論疊上多少層淺灰色，也無法變成黑色」，主張被告無罪。

野崎幸助是地方上的名人，他年輕時從事過銷售員、金融業等工作，但是他看中當時還不常見的保險套商機，取得巨大成功，並以此為基礎從事投資和放貸，累計數十億日圓財富，加上他以好色聞名，自稱曾追求過4000名女子、花費了30億日圓（約新台幣6億5000萬元），跟西班牙誘惑多名女性的唐璜相似，因此有「紀州唐璜」稱號。

須藤早貴出生於北海道札幌市。據同學回憶，她原本很樸素低調，但在進入美容專門學校之後開始全身穿戴奢侈品。她在夜總會工作時，曾對一名男顧客詐騙3000萬日圓，在「紀州唐璜」謀殺案審判開庭之前，她因為該案被判處有期徒刑3年6個月。

專門學校畢業後，須藤早貴前往東京發展。她的Instagram帳號時常上傳高級餐廳美食、前往杜拜等海外旅行的照片，收入來源則是在高級約會俱樂部擔任女公關，並曾拍攝4部AV。

2018年2月，須藤早貴和野崎達成「每月100萬日圓酬勞」的結婚協議。但婚後，須藤依舊拿著零用錢在東京享樂，不願意搬去田邊市一起居住，據稱讓野崎相當不滿，在3月準備了離婚申請書。須藤得知野崎有意離婚後，從3月底開始搬去田邊市，但野崎依舊不滿意，曾對周圍的人抱怨「那女人不行，在家裡什麼事情都不做，果然還是得離婚。」

野崎開始對須藤早貴失去興趣，轉而追求一名選美比賽參賽者。5月上旬左右，須藤過去拍過AV的經歷被野崎公司的員工發現。一名前員工透露，「她以時尚模特兒的身分接近社長，隱瞞了過去和他結婚。這段經歷被揭露後，她的處境可能變得更困難。」

據稱須藤早貴婚後曾對朋友說過，「想要等老公自然死後得到遺產」，但她卻過早陷入可能會離婚的局面。前員工表示，須藤曾說過「如果離婚的話，要拿大約2億日圓贍養費」，「但是社長說，給那個女人30萬日圓就夠多了」，足以看出兩人的認知差距。

2018年5月24日，野崎幸助因為急性興奮劑中毒去世，距離兩人結婚僅105天。（編輯：唐佩君）1131212

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